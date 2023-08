Un couple du Karnataka, son fils retrouvé mort aux États-Unis, les flics soupçonnent un double suicide-meurtre

Un couple indien et leur enfant de six ans ont été retrouvés morts dans l’État américain du Maryland dans un cas présumé de double suicide-meurtre, a annoncé la police.

Les trois personnes, originaires du Karnataka, ont été retrouvées mortes de blessures par balle dans leur domicile du comté de Baltimore vendredi, lorsque la police a répondu à un contrôle de bien-être vers midi, a annoncé la police samedi.

Les morts ont été identifiés comme étant Yogesh H Nagarajappa (37 ans), Prathiba Y Amarnath (37 ans) et Yash Honnal (6 ans).

« Sur la base de l’enquête initiale, l’incident serait un double meurtre-suicide commis par Nagarajappa », a déclaré le porte-parole de la police du comté de Baltimore, Anthony Shelton, cité par le journal The Baltimore Sun.

« Chacun semblait souffrir d’une blessure par balle apparente », a ajouté M. Shelton.

Les membres de la famille auraient été vus vivants pour la dernière fois mardi soir, a indiqué la police, ajoutant qu’une autopsie serait pratiquée pour déterminer le mode et la cause du décès.

« J’ai le cœur brisé et je suis profondément attristé pour les victimes innocentes dont la vie a été écourtée par cet acte horrible. Nous ferons tout notre possible pour aider les membres de la famille et de la communauté à la suite de cet incident tragique », a déclaré le directeur du comté de Baltimore, Johnny Olszewski.

La police a déclaré qu’il n’y avait aucune menace pour les communautés environnantes.

La famille était originaire du village de Hallekallu à Jagalur Taluk du district de Davangere et vivait à Baltimore, Maryland, États-Unis depuis neuf ans.

La mère de Yogesh, Shobha, a déclaré que cela faisait neuf ans que son fils s’était marié. Peu de temps après le mariage, le couple est allé aux États-Unis et y séjournait depuis lors.

« La police a appelé par téléphone mon deuxième fils qui reste en Amérique et lui a parlé de l’incident. Il nous a informés de l’incident mais n’en a pas révélé la raison », a déclaré Mme Shobha.

« Nous ne savons pas ce qui s’est passé et quand cela s’est produit. Nous avons seulement appris que les décès se sont produits. Nous n’obtenons aucune information sur la manière dont cela s’est produit – qu’ils l’aient fait ou que quelqu’un d’autre l’ait fait. »

Elle a appelé le Centre et les gouvernements des États à ramener les corps en Inde.

« Cela fait trois jours que l’incident s’est produit. Nous n’avons pas vu le corps », a déclaré la mère de Yogesh. « Aidez-nous à récupérer les corps. Nous n’avons pas vu les photos non plus.

Mme Shobha a ajouté qu’il y a quelques jours, M. Yogesh l’avait appelée et lui avait dit qu’ils allaient tous bien. Il n’a mentionné aucun problème auquel il aurait pu être confronté, a-t-elle dit, ajoutant qu’elle n’avait rien remarqué d’anormal.