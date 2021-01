SALINA, Iowa – Albert «Bert» et Carol Stevenson se sont rencontrés plus tard dans la vie, après des mariages précédents qui se sont produits des années auparavant, dans un restaurant du Kansas en 2009. Le couple adorait camper et aller sur leur ponton sur le lac.

« Ils ont dit qu’ils allaient juste sortir ensemble, puis mon père a fini par emménager dans la maison avec elle », a déclaré la fille de Bert, Sharolyn Hoffman, de Salina, Kansas.

« Ils ont dit qu’ils étaient trop vieux pour se marier, et un jour ils m’ont appelé et m’ont dit qu’ils allaient se marier. Je pensais qu’ils plaisantaient », a déclaré Hoffman. « Il s’avère que non. »

Le couple a tous deux été testés positifs pour le coronavirus à la fin du mois de décembre et a commencé la nouvelle année en luttant contre le virus.

Après près de deux semaines de hauts et de bas, ils sont morts à moins de deux heures d’intervalle alors qu’ils se tenaient la main dans leur lit au centre de santé régional de Salina.

Avant le mariage

Bert, qui a eu deux mariages avant de retrouver Carol, l’a rencontrée alors qu’il commençait à accepter que sa maladie d’Alzheimer allait avoir un effet majeur sur sa vie.

«Bert était un alcoolique rétabli pendant 39 ans, qui a aidé aux réunions des AA à Salina et a été un mentor pour beaucoup de gens», a déclaré Nicke Stevenson, belle-fille de Bert. « Quand tu lui as demandé comment il allait, il disait » Mieux que je ne mérite « à chaque fois. »

Carol a également eu deux mariages précédents. Elle a deux filles, qui vivent toutes deux dans la région de Seattle.

« Ma mère vivait dans le moment présent, très forte, super douce, probablement la personne la plus gentille que j’aie jamais rencontrée », a déclaré la fille de Carol, Pennie Pickering. « Elle a survécu à ses deux premiers maris et était la gardienne des deux maris. Elle avait vraiment la réputation d’être une gardienne. Elle a toujours eu des enfants dans sa vie. Elle a toujours été mère ou grand-mère et est la tante préférée de beaucoup famille. »

Ensemble, le couple a plus d’une douzaine de petits-enfants et Carol a plusieurs arrière-petits-enfants.

«Quand ils sont sortis ensemble, je rendais visite à ma mère pendant quelques semaines», a déclaré la fille de Carol, Jody Lentz. « Elle me disait que Bert était vraiment nerveux de me rencontrer et je lui ai dit que c’était assez drôle car j’étais un peu nerveux de le rencontrer pour la première fois. »

Le jour du mariage

Le couple s’est marié le 30 juin 2012, lors d’une chaude journée d’été dans la propriété familiale de Carol, près du lac Kanopolis, au Kansas. Carol avait 72 ans, tandis que Bert en avait 69.

Bert, qui chante exactement comme Elvis Presley, a chanté « Hawaiian Wedding Song » d’Elvis qui était dans le film « Blue Hawaii ».

« Bert a toujours aimé chanter des chansons d’Elvis, il était bon dans ce domaine. Nous avons eu un gros shindig pour eux. La famille de Carol venait de Washington, c’était plus chaud que le glaçage de beignets, mais c’était un bon moment », a déclaré Hoffman.

Shelli Redden, fille de Bert, se souvient de l’amour et de la compassion qu’ils avaient les uns pour les autres.

« Il (Bert) n’aurait jamais laissé nous les enfants prendre soin de lui, surtout quand il est devenu encore plus atteint de la maladie d’Alzheimer », a-t-elle déclaré. « Carol lui a sauvé la vie, parce qu’il l’a autorisée à entrer dans sa vie et l’a laissée prendre soin de lui. Il était capable de faire des choses qu’il n’aurait pas pu faire s’il n’avait pas son partenaire avec lui. Elle l’aimait inconditionnellement. , elle savait dans quoi elle s’embarquait. «

Redden a déclaré que des membres de sa famille lui avaient demandé à plusieurs reprises si elle voulait épouser Bert, « non pas parce que nous ne voulions pas qu’elle l’épouse, mais parce qu’elle épousait un homme qui luttait contre cette maladie et nous savions que ça allait être difficile. «

Les membres de sa famille savaient que sa maladie d’Alzheimer n’allait pas s’améliorer, mais Carol y est allée «les yeux grands ouverts», a déclaré Redden.

« Quand vous étiez avec eux, vous saviez qu’ils étaient amoureux. Les sourires sur leurs visages, la façon dont ils se traitaient et prenaient soin l’un de l’autre », a déclaré Redden. « Carol nous a vraiment tous réunis. »

Voyager pour voir la famille et danser à Elvis

Un passe-temps favori de Bert et Carol était de voyager et de voir de la famille, à tel point qu’ils ont acheté un camping-car pour faciliter leur voyage. La plupart du temps, leurs désignations n’étaient pas des attractions touristiques, mais là où ils avaient de la famille qu’ils pouvaient visiter.

«Nous avons de la famille dans sept États et dans tout le pays. Leur passe-temps amusant était de sortir en famille. Elle faisait constamment des choses en famille, ils allaient à des événements. Ils sont venus ici pour venir nous voir», a déclaré Pickering.

« Peu importait le restaurant ou l’environnement dans lequel ils se trouvaient. Si Elvis jouait, ils se levaient toujours et dansaient. Parfois, ils étaient les seuls à danser, mais ils étaient amusants à regarder », a déclaré Lentz.

Comment ils ont eu COVID-19

Le couple s’est rendu à un rassemblement familial le soir de Noël et le 26 décembre, il a été diagnostiqué avec le coronavirus.

«Ma mère connaissait le risque, mais elle ne pouvait pas s’en empêcher. Elle devait donner des cadeaux», a déclaré Pickering. « Noël est un gros problème pour elle de voir sa famille. Ils étaient littéralement 30 jours après avoir été vaccinés et ils l’avaient fait depuis la mise en quarantaine début mars … Ils faisaient partie du groupe à haut risque d’âge, avec quelques problèmes médicaux. «

Pickering a déclaré que Carol avait été avertie par plusieurs membres de la famille que ce n’était pas une bonne idée d’aller à une réunion de famille pour les vacances, mais elle y est allée.

Leur combat ensemble

Après avoir été testé positif au virus, le couple a connu à la fois ses bons et ses mauvais jours dans la lutte contre le virus.

«La tension artérielle de Carol a commencé à monter», a déclaré la belle-fille de Bert, Nicke Stevenson. «Ils sont tous les deux allés aux urgences ensemble et tous deux ont été libérés de l’hôpital. Le réveillon du Nouvel An, nous pensions qu’ils allaient plutôt bien.

Doug et Nicke Stevenson les ont emmenés faire des visites à l’hôpital et leur donner le plus de soins possible.

«Ce fut un tour de montagnes russes ces deux dernières semaines. Ils sont allés à l’hôpital trois fois. Le personnel du centre de santé régional de Salina a fait un travail phénoménal. Il y avait trois ou quatre personnes qui y travaillaient que je ne saurais trop remercier. beaucoup de hauts et de bas », a déclaré le fils de Bert, Doug Stevenson.

Bert a été sédaté pendant trois jours avec COVID-19. Le virus a rendu sa maladie d’Alzheimer pire qu’elle ne l’était auparavant.

« Papa atteint de la maladie d’Alzheimer ne savait pas qui nous étions. Il avait perdu la conscience de qui nous étions, mais je pense qu’il savait que nous lui appartenions. » dit Redden.

« Il y avait plus de 100 personnes dans notre chaîne de textos quand elles étaient malades », a déclaré Pickering.

Après s’être battu pendant une semaine et demie, le couple est décédé à deux heures d’intervalle alors qu’il se tenait la main à l’hôpital – le jour de l’anniversaire d’Elvis Presley, le 8 janvier.

«Je lui ai parlé la veille, ils ont parlé de la mettre sous respirateur. Ils ont tous les deux adoré Elvis Presley. C’est triste, mais la façon dont ils se sont déroulés était vraiment bien», a déclaré Jan Lytle, une belle-nièce à Bert.

Redden a décidé de jouer de la musique sur son téléphone au cours des dernières heures avec le couple.

« Ils voulaient sortir du monde ensemble et ils ont pu le faire. C’était dévastateur, mais au moins ils étaient ensemble », a déclaré Redden.

Carol est décédée lorsque la chanson « Stand By Me » de Ben E. King a joué, moins de deux heures avant Bert.

«Nous étions tous dans la même pièce qu’ils se tenaient la main. Papa est décédé sur une chanson d’Elvis, ‘My Way’, qui a été un autre moment émouvant pour nous. Même si nous n’étions pas prêts pour qu’ils partent, ils sont tous les deux partis sur leurs propres chansons et sur leur propre chemin, a déclaré Redden.

« Il y avait beaucoup de larmes, les infirmières pleuraient avec nous. Les infirmières étaient extraordinaires, elles nous ont aidées à chaque étape du processus. »

La famille prévoit d’organiser une fête pour Bert et Carol le week-end du 4 juillet.

«Nous avons de la famille dans sept États et dans tout le pays», a déclaré Pickering.

« Mon père a toujours dit qu’il ne voulait pas de funérailles, il voulait une fête », a déclaré Redden. « Ils aimaient tous les deux chanter et danser. Nous ne pouvons pas le faire maintenant, nous espérons que d’ici juillet, les choses seront sûres et que nous pourrons nous réunir avec notre famille et nos amis. »

