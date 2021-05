Un couple du Gujarat lève 16 crores via le financement participatif pour sauver son fils de 5 mois

Un couple du Gujarat a levé 16 crores Rs avec l’aide d’une plateforme de financement participatif pour acheter une injection de thérapie génique pour le traitement de leur fils de 5 mois souffrant d’amyotrophie spinale, une maladie génétique rare. L’enfant a reçu l’injection mercredi dans un hôpital privé de Mumbai, a déclaré son père Rajdeepsinh Rathod à l’agence de presse. Press Trust of India. L’atrophie musculaire spinale est une maladie génétique dans laquelle une personne ne peut pas contrôler le mouvement des muscles en raison de la perte de cellules nerveuses dans la moelle épinière et le tronc cérébral. Cela provoque une faiblesse musculaire et affecte la respiration ainsi que le mouvement des membres. M. Rathod a déclaré que lui et son épouse Jinalba avaient réussi à collecter 16 crores pour le traitement de leur fils Dhairyaraj dans les 42 jours suivant le lancement de la campagne en mars de cette année, et a exprimé sa gratitude envers les donateurs du Gujarat et d’autres endroits, y compris des pays étrangers.

Alors que le coût de l’injection de thérapie génique, fabriquée par le géant pharmaceutique suisse Novartis, est de 16 crore Rs en Inde, le droit de douane est d’environ 6,5 crore Rs, auquel le Centre a déjà renoncé pour des raisons humanitaires, a déclaré M. Rathod, originaire de Kanesar. village près de Lunawada ville du district de Mahisagar dans le Gujarat.

Il a déclaré que l’injection de thérapie génique par Novartis, considérée comme l’un des médicaments les plus coûteux au monde, est le seul traitement de l’atrophie musculaire spinale et qu’elle doit être importée après la passation de la commande.

«L’injection est arrivée des États-Unis il y a quelques jours. Nous sommes arrivés à Mumbai mardi et avons admis notre fils à l’hôpital, où il a reçu l’injection de Zolgensma mercredi. Il s’agit d’une thérapie génique ponctuelle pour traiter les enfants souffrant d’amyotrophie spinale », a-t-il déclaré.

M. Rathod travaille dans une entreprise privée et vit avec sa femme et son fils dans la ville voisine de Godhra, dans le district de Panchmahal.

Le couple a appris le trouble de santé de leur fils un mois après sa naissance, car il pouvait à peine bouger ses mains et ses jambes.

«Un médecin a diagnostiqué chez mon fils une atrophie musculaire spinale de type 1, une maladie génétique rare qui limite les mouvements musculaires et la respiration. Nous avons été avertis que cela pourrait éventuellement s’avérer fatal à mesure que l’enfant grandit », a déclaré M. Rathod.

Il a déclaré que l’injection de thérapie génique par Novartis était le seul espoir, mais que son prix était trop élevé pour eux.

«Ainsi, j’ai pris l’aide de la plateforme ImpactGuru pour le financement participatif. Nous avons lancé la campagne en mars et avons réussi à collecter des fonds en seulement 42 jours. Le Centre a également aidé et a renoncé au droit de douane de 6,5 millions de roupies « , a-t-il dit. M. Rathod espère maintenant que son fils pourra mener une vie saine.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici