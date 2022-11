Un couple du Colorado a pris sa retraite tôt et a construit une valeur nette de 1,5 million de dollars

“Je me souviens de ce petit déclic”, dit Debbie. “Et je pense que je lui ai dit à voix haute que je n’avais pas besoin de plus d’argent. J’ai besoin de plus de temps.”

En 2014, peu de temps après qu’elle et son mari Chris aient mis au monde leur deuxième fille, Debbie a reçu une mauvaise nouvelle : les symptômes d’une maladie chronique découverte en 2012 s’aggravaient. Néanmoins, elle était déterminée à poursuivre sa carrière d’enseignante au primaire et à continuer à gagner un revenu pour aider à subvenir aux besoins de sa jeune famille.

Au cours des quatre années de 2016 à 2019, le couple a acquis 19 logements locatifs. Lorsqu’ils ont pris leur retraite en 2019, chacun à 40 ans, les revenus locatifs annuels de leurs propriétés s’élevaient à 45 000 $. Ces jours-ci, entre un mélange d’investissements, d’épargne et de biens immobiliers, Debbie et Chris, maintenant âgés de 43 ans, affichent une valeur nette d’environ 1,5 million de dollars.

Debbie a quitté son emploi plus tard en 2014, et les Emick, qui avaient prévu de prendre leur retraite au milieu de la soixantaine, ont commencé à recentrer leurs priorités financières. “Je commençais à peine à réaliser que je travaillais pour une retraite dont je ne profiterai peut-être jamais”, déclare Debbie.

Debbie a grandi autour de fermes et de ranchs au “milieu de nulle part”, avant que ses parents ne divorcent et qu’elle soit forcée de beaucoup se déplacer. “Il y avait une certaine insécurité financière qui a façonné mes comportements et mes valeurs autour de l’argent”, dit-elle.

Lorsque Debbie a obtenu son diplôme universitaire et gagnait un salaire de 24 000 $, elle se concentrait sur le remboursement des prêts étudiants et les paiements de voiture. Elle espérait qu’il lui en resterait assez pour couvrir les réparations si sa Chevy Malibu tombait en panne.

À 21 ans, il a lu “The Millionaire Next Door” et s’est rendu compte qu’une vie d’épargne diligente pouvait le mettre sur la voie de la prospérité financière. “J’ai juste eu l’idée dans ma tête qu’il n’y a aucun moyen qu’une personne avec un million de dollars puisse avoir des problèmes.”

Pourtant, avec la famille sur le point de perdre le salaire de 32 000 $ de Debbie, plus la pension qu’elle aurait perçue après 20 ans d’enseignement, Chris et Debbie ont été forcés de réexaminer leurs finances. “C’est à ce moment-là que nous avons décidé d’avoir un vrai budget”, explique Debbie.

Au moment où Debbie a décidé de quitter son emploi, le couple avait remboursé toutes ses dettes, à l’exception de leur hypothèque. Après 18 ans dans l’industrie informatique, Chris gagnait un peu plus d’un salaire à six chiffres.

Le couple a découvert que leurs valeurs tournaient autour des voyages, de la famille et d’une bonne nourriture saine, dit Chris, ce qui leur a permis d’exclure de nombreuses dépenses potentielles comme de nouveaux vêtements, des bijoux et du maquillage qui “ne changeraient pas notre indicateur de bonheur”.

Chris s’attendait à apporter de grands changements à son mode de vie, mais a découvert qu’économiser plus d’argent signifiait simplement être plus intentionnel dans ses dépenses. Il se souvient de quelques coupures en plus d’avoir abandonné le petit-déjeuner et le déjeuner à emporter qu’il prenait habituellement au travail.

Les Emick ont ​​investi toutes les économies mensuelles, ainsi que les bénéfices qu’ils ont gagnés auprès des locataires, dans l’achat de plus de biens immobiliers. Entre 2016 et 2019, le couple a acheté 19 unités réparties sur 17 propriétés dans le Colorado et Memphis, Tennessee.

Le travail a payé. Le loyer perçu auprès des locataires des deux premières propriétés dépassait de loin les versements hypothécaires sur la maison et a permis à Chris et Debbie d’imaginer les choses à plus grande échelle : les propriétés locatives, ont-ils réalisé, pourraient être le principal moyen pour la famille de gagner de l’argent, plutôt que de compléter le salaire de Chris.

Debbie passe un mois par an à vendre un type spécialisé d’assurance contre la sécheresse pour les éleveurs, ce qui rapporte environ 23 000 $ en commissions par an.

Au lieu d’avoir un emploi où je travaillerais 48 semaines par année et que j’aurais quatre semaines de congé, je dirais maintenant que je travaille probablement quatre semaines par année et que j’ai 48 semaines de congé.

“Au lieu d’avoir un emploi où je travaillerais 48 semaines par an et que j’aurais quatre semaines de congé, je dirais maintenant que je travaille probablement quatre semaines par an et que j’ai 48 semaines de congé”, explique Chris.

Le couple continue d’épargner et d’investir. Ils dépensent entre 2 500 $ et 3 000 $ par mois et, dernièrement, ils investissent le reste dans une combinaison de comptes de retraite et d’investissement, un compte d’épargne-santé et divers comptes de trésorerie. Au total, ils ont environ 740 000 $ en réserve.

Ils ont également pu poursuivre des passions. Debbie a écrit un livre et s’est mise au surf. Et ensemble, Debbie et Chris ont lancé “Go Bucket Yourself”, une communauté en ligne pour les jeunes retraités, qui organise des événements et des retraites planifiés par le couple.

En ce qui concerne la suite, “nous apprécions vraiment cette liberté d’établir des liens, de voyager et d’explorer”, déclare Chris.

Et quant à la genèse de tout cela, Debbie dit que sa santé s’est considérablement améliorée depuis la décision de la laisser de 9 à 5.

“Je ne sais pas quel serait le pourcentage, mais de façon spectaculaire depuis que j’ai quitté mon travail”, dit-elle. “À la fois parce que je n’ai pas ce stress quotidien, mais aussi parce que cela m’a laissé du temps et de l’énergie pour travailler sur moi-même [not only] physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement.”

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? S’inscrire pour le gratuit CNBC Make It: événement virtuel Your Money le 13 décembre à 12 h HE pour apprendre des maîtres de l’argent comme Kevin O’Leary comment vous pouvez augmenter votre pouvoir de gain.

Ne manquez pas : Cette stratégie commune de retraite anticipée est une « terrible idée », déclare un planificateur financier