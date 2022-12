Un couple d’Ottawa ouvre sa maison à des adolescents ukrainiens

Alors que la Russie poursuit son invasion de l’Ukraine, plus de 100 000 Ukrainiens ont fui leur pays déchiré par la guerre et ont trouvé un refuge temporaire au Canada.

Les meilleurs amis Viktoriia Tipukhoval, 17 ans, et Artur Halanishyn, 18 ans, de Soumy, une ville du nord-est de l’Ukraine, sont les seuls membres de leurs familles respectives qui ont réussi à commencer une vie au Canada – et c’est en grande partie grâce à un couple ontarien qui s’est porté volontaire pour ouvrent leurs portes.

Phil Ritchie et Denise De Laat – qui ont trois enfants dans la vingtaine mais sont actuellement des nids vides – ont accueilli les deux adolescents ukrainiens dans leur maison à Ottawa après avoir pris contact avec un agent immobilier d’Ottawa aidant les familles ukrainiennes à trouver des parrains.

“Pendant près de quatre mois, nous avons communiqué avec Viktoriia et Artur par e-mail”, a déclaré De Laat à CTV News. “Nous avions également un groupe WhatsApp et Facetimed avec eux, et nous avons appris à bien les connaître avant leur arrivée.”

De Laat, ergothérapeute, et son mari, psychologue clinicien, ont compris l’importance d’aider ces deux adolescents dès le début, en comprenant la sensibilité émotionnelle des circonstances.

“C’est très difficile de regarder ce qui se passe en Ukraine et de ne pas pouvoir intervenir”, a-t-elle déclaré. « Pour deux enfants, je pourrais faire la différence. Et j’espère pour leurs familles [in] sachant qu’ils sont en sécurité et que nous essayons de leur donner autant d’opportunités que possible.

Elle a ajouté : « Ce n’est pas facile pour un jeune de 17 et 18 ans d’être dans une ville inconnue, isolé de sa famille mais aussi de ses amis. Ils recommencent. »

Lorsque Halanishyn est arrivé à Ottawa à l’automne, il était sur le point d’avoir 18 ans, l’âge de la conscription pour l’armée ukrainienne. Il ne voulait pas abandonner son rêve de devenir danseur professionnel.

Son meilleur ami, Tipukhoval, voulait poursuivre ses études et faire carrière dans les arts. Après avoir discuté de ses propres arrangements pour vivre avec une famille au Canada, Halanishyn a demandé si ces arrangements pouvaient l’inclure.

De Laat et son mari ont accueilli Halanishyn en septembre puis Tipukhoval en novembre. Ils ont accepté de loger les adolescents pendant au moins un an.

“Nous nous sentons en sécurité avec eux”, a déclaré Tipikhoval à CTV News. « Ils nous protègent. Ils ne se sentent pas comme des étrangers.

Une telle sécurité contraste fortement avec les dangers auxquels leurs familles sont confrontées en Ukraine.

“Nous ne pouvons pas dire qu’ils sont en sécurité”, a déclaré Tipukhoval. “Personne n’est en sécurité en ce moment.”

Halanishyn est maintenant inscrit à l’École de danse d’Ottawa, poursuivant son objectif de devenir danseur professionnel. Vu les circonstances, l’occasion est douce-amère – car ses proches sont encore si loin.

“C’est une nouvelle expérience d’être sans famille”, a-t-il déclaré.

Da Laat a déclaré qu’elle et son mari récupéraient “100 fois” ce qu’ils avaient investi.

“Ce sont vraiment des enfants verbaux et ils nous font beaucoup rire”, a-t-elle déclaré.

“Ce sont des enfants qui essaient encore de définir qui ils sont et qui ils veulent être. Les possibilités sont beaucoup plus larges maintenant.