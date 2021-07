Un couple dont le sexe révèle qu’une cascade a déclenché un incendie de forêt à El Dorado qui a tué un pompier est ACCUSÉ pour sa mort

LE couple dont le sexe révèle que la cascade a déclenché l’incendie de forêt d’El Dorado qui a tué un pompier l’année dernière a été inculpé pour sa mort.

Le couple fait face à des accusations d’homicide involontaire, ainsi que deux autres chefs d’accusation liés au déclenchement de l’incendie massif du sud de la Californie.

Le couple qui a déclenché l’incendie d’El Dorado a été inculpé Crédit : AFP

Le pompier Charles Morton a été tué dans l’incendie Crédit : AP

Les autorités ont annoncé mardi que Refugio Manuel Jimenez et Angela Renee Jiminez avaient plaidé non coupable la veille.

Ils ont été libérés dans l’attente d’une date d’audience du 15 septembre.

L’incendie d’El Dorado a été déclenché le 5 septembre lorsque le couple organisait une fête de révélation de genre au parc El Dorado Ranch à Yucaipa, au pied des montagnes de San Bernardino.

Ils ont utilisé un dispositif pyrotechnique générant de la fumée, qui a rapidement enflammé de l’herbe sèche après l’avoir déclenché dans un champ.

Le couple a tenté d’éteindre les flammes avec des bouteilles d’eau, mais n’a pas pu et a appelé le 911, ont indiqué les autorités.

LE CHEMIN DE DESTRUCTION D’EL DORADO

L’incendie a brûlé pendant des mois, laissant des kilomètres de destruction sur son passage et tuant le pompier Charles Morton.

Morton, 39 ans, était le chef de l’élite Big Bear Interagency Hotshot Squad et a été tué le 17 septembre lorsque l’incendie a envahi une zone reculée où les pompiers coupaient des coupe-feu.

L’incendie a blessé 13 autres personnes et forcé des centaines de personnes dans la région de la forêt nationale de San Bernardino à évacuer.

Il a détruit cinq maisons et 15 autres bâtiments et noirci près de 36 miles carrés de terrain.

Il a finalement été contenu le 16 novembre.

L’incendie massif faisait partie d’une saison record d’incendies de forêt en Californie l’année dernière, qui a brûlé plus de 4% de l’État, détruit près de 10 500 bâtiments et tué 33 personnes.

Les feux de forêt sont devenus de plus en plus difficiles à combattre en raison des conditions extrêmement sèches et des vagues de chaleur liées au changement climatique.

Actuellement, dans l’Oregon, les pompiers luttent contre le Bootleg Fire, qui est l’un des plus importants que l’État ait jamais connus.

Le feu est si grand, disent les experts, qu’il crée son propre climat.

L’incendie a brûlé pendant des mois Crédit : AP

Le couple qui a déclenché l’incendie fait face à des accusations d’homicide involontaire Crédit : AP