Un couple d’influenceurs nie avoir abandonné leurs enfants lors d’une croisière

Pour la plupart des gens, le dîner sur un bateau de croisière est un moment de détente.

Mais lorsque le couple d’influenceurs Abby et Matt Howard ont décidé de se détendre autour d’un dîner en tête à tête, ils ont fini par provoquer une tempête.

Le couple d’Arizona, qui compte 5,3 millions d’abonnés sur Tiktok, ainsi que 1,3 million et 677 000 abonnés Instagram individuellement, a dû nier furieusement avoir laissé leurs enfants seuls sur un bateau de croisière alors qu’ils profitaient de leur dîner de couple.

Abby Howard a publié ce week-end sur Instagram que lors d’une croisière de sept jours, le couple avait emmené leurs enfants – âgés d’un et deux ans – dîner pendant les cinq premiers soirs, mais « il est devenu évident qu’ils n’appréciaient pas cela et donc nous non plus ».

« Nous avons donc décalé l’heure de notre dîner après l’heure du coucher et avons contacté les moniteurs via FaceTime pendant que nous mangions », a-t-elle publié.

« Et ça a bien mieux fonctionné pour tout le monde ! »

De nombreux abonnés ont compris que son message signifiait qu’ils avaient laissé les enfants sans surveillance dans la cabane pour aller dîner. Lorsque Howard a supprimé le message après quelques heures, les soupçons n’ont fait qu’augmenter.

Le couple a maintenant posté une nouvelle vidéodans laquelle ils nient que les enfants aient été laissés seuls. Ils affirment qu’ils voyageaient avec la famille élargie d’Abby, y compris sa grand-mère.

« Il y avait toujours quelqu’un avec nos enfants sur ce bateau », a déclaré Matt Howard, qualifiant les soupçons des gens de « complètement faux ».

« Nous aimons nos enfants plus que tout au monde », a-t-il déclaré.

Abby Howard a admis dans la vidéo qu’elle comprenait pourquoi la formulation de son message initial laissait penser que les enfants avaient été laissés seuls. Elle a supprimé le message à cause de la confusion, a-t-elle expliqué.

Elle a déclaré que leurs deux enfants dorment dans des « tentes occultantes », même à la maison, chacune disposant d’un espace pour installer un moniteur – qu’ils utilisent même si le couple est dans la pièce avec eux.

Matt Howard avait précédemment partagé une vidéo Instagram de sa cabine, précisant que le couple dormait dans des chambres séparées, chacun avec un enfant.

« Nous sommes toujours inquiets pour eux », a déclaré sa femme dans la vidéo abordant la controverse, ajoutant qu’ils « font équipe » lors des dîners de famille afin qu’un parent soit physiquement avec les enfants pendant que l’autre vérifie les écrans.

Le couple a remercié sa famille d’avoir aidé à surveiller les enfants pendant la croisière, et a également remercié le public.

« Merci beaucoup à tous ceux d’entre vous qui se souciaient de la sécurité et du bien-être de nos enfants », a déclaré Abby Howard.

« Nous n’avons jamais laissé, ne laisserons jamais et ne laisserons jamais nos enfants sans surveillance, et nous ne voudrions jamais les mettre en danger de quelque façon que ce soit. »

CNN a contacté les Howards pour un commentaire.

On ne sait pas avec quelle compagnie de croisière le couple voyageait, bien que Matt Thiemann, agent de voyages spécialisé dans les croisières et PDG d’Everbliss Vacations, ait déclaré qu’il pensait qu’ils étaient sur le Navigator of the Seas de Royal Caribbean, qui a une capacité maximale de 4 000 voyageurs, à en juger par leurs publications.

Garde d’enfants à bord d’un bateau de croisière

De nombreuses compagnies de croisière proposent des options de garde d’enfants.

Royal Caribbean propose des programmes de garde d’enfants en groupe ainsi que des services de garde en groupe pour les enfants de 3 à 11 ans de 22h à 1h du matin. MSC Croisières propose un club pour enfants jusqu’à 21h, les parents pouvant déposer leurs enfants jusqu’à 19h, tandis que Holland America Line précise dans ses conditions que les enfants ne doivent pas être laissés seuls n’importe où sur le navire.

Laisser un enfant dans une pièce fermée à clé peut sembler relativement sûr, mais Thiemann le déconseille.

« Il n’est généralement pas prudent de laisser un enfant de moins de huit ans seul à la maison, et la cabine d’un navire de croisière ne fait pas exception », a-t-il déclaré. « Les parents peuvent penser qu’il s’agit d’un espace sûr et verrouillé et, même si les procédures d’accès à une cabine sont très strictes, des stewards, du personnel de maintenance et des membres d’équipage peuvent y accéder. Si la cabine dispose d’un balcon, le risque d’accident ou même de se retrouver enfermé sur le balcon est plus élevé. »

« Les tout-petits peuvent être curieux, tomber du lit sur le sol dur ou s’étouffer avec quelque chose. Il y a tout simplement trop de choses inattendues qui peuvent se produire lorsque des enfants sont laissés seuls dans une cabine de croisière ou une chambre d’hôtel. »