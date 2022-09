Un couple d’identité des autorités aurait été tué par l’adjoint du shérif

DUBLIN, Californie (AP) – Le mari et la femme qui auraient été tués par l’adjoint d’un shérif dans le nord de la Californie étaient un ingénieur civil à la retraite et une infirmière, ont déclaré jeudi leurs proches et anciens collègues.

Benison Tran, 57 ans, et sa femme, Maria Tran, 42 ans, ont été tués par balle dans leur maison de Dublin mercredi. Quatre autres parents qui se trouvaient dans la maison, y compris leur enfant, n’ont pas été blessés, a déclaré le lieutenant Ray Kelly, porte-parole du bureau du shérif du comté d’Alameda.

Un parent des Trans qui a été témoin des meurtres a appelé la police et a identifié Devin Williams Jr., un adjoint du bureau du shérif du comté d’Alameda, comme étant le tireur, a déclaré Kelly.

Williams, 24 ans, s’est rendu aux forces de l’ordre quelques heures après avoir été accusé du meurtre mortel. Williams devrait être traduit en justice pour les meurtres de vendredi. On ne sait pas immédiatement s’il a retenu les services d’un avocat qui peut parler en son nom.

Maria Tran était une infirmière qui a aidé financièrement sa famille élargie après avoir immigré du Vietnam en 2004, a déclaré Diem Thuy Le, la cousine de Maria Tran, au San Francisco Chronicle.

Le a décrit sa cousine comme une personne généreuse et travailleuse.

“Elle a toujours été là pour moi”, a déclaré Le, étouffant ses sanglots, au journal. « Comment puis-je accepter cela ? »

Elle a dit qu’elle ne connaissait pas Williams.

Benison Tran a pris sa retraite l’année dernière après avoir travaillé près de 29 ans comme ingénieur civil pour la ville de Santa Clara, a déclaré Michelle Templeton, porte-parole de la ville.

“Nous sommes choqués et profondément attristés d’apprendre la perte de notre ami de longue date et ancien collègue, Benison Tran, et de sa femme hier”, a déclaré Templeton dans un communiqué.

Williams connaissait le couple et les enquêteurs tentent toujours de déterminer le motif, a déclaré Kelly.

Il s’est rendu à 160 miles (258 kilomètres) au sud de la scène du crime jusqu’à la ville de Coalinga où il a appelé la police de Dublin pour dire qu’il voulait se rendre, a déclaré Kelly.

Williams était au bureau du shérif depuis septembre 2021 et était toujours en probation. Il avait été affecté au palais de justice d’Oakland et il n’y avait aucune inquiétude quant à ses performances professionnelles, a déclaré Kelly.

The Associated Press