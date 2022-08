Un couple d’Hawaï reste emprisonné au milieu d’un mystère sur des pièces d’identité volées

HONOLULU (AP) – Appelant les allégations selon lesquelles un couple hawaïen aurait volé l’identité de bébés morts pour des raisons inconnues, un juge américain a confirmé lundi une décision antérieure de détenir le couple sans caution.

Selon les procureurs, Walter Glenn Primrose et Gwynn Darle Morrison sont les vrais noms du couple qui vit frauduleusement depuis des décennies sous des identités volées, Bobby Fort et Julie Montague. Les procureurs disent que Primrose a passé plus de 20 ans dans la Garde côtière, où il a obtenu une habilitation de sécurité de niveau secret.

Le juge de district américain Leslie Kobayashi a déclaré que le mystère derrière la raison pour laquelle le couple a vécu sous des identités prétendument volées pendant si longtemps est ce qui rend l’affaire unique : “Parce que la vraie question est, pourquoi ?”

Primrose et Morrison ont plaidé non coupables de complot, de fausse déclaration dans une demande de passeport et de vol d’identité aggravé. Les procureurs ont suggéré que l’affaire ne se limite pas au vol d’identité.

Une perquisition au domicile du couple à Kapolei, une banlieue d’Honolulu, a permis de découvrir des Polaroids d’eux portant des vestes qui semblent être d’authentiques uniformes du KGB, un kit d’encre invisible, des documents en langage codé et des cartes montrant des bases militaires, ont déclaré les procureurs.

Les avocats de la défense du couple ont déclaré avoir pris une photo portant la même veste il y a des années. De plus, la veste n’a pas été retrouvée au domicile du couple, mais a été remise aux autorités par quelqu’un d’autre, a déclaré le défenseur fédéral adjoint Max Mizono, qui représente Primrose, en affirmant que la théorie de l’espionnage russe ne correspondait pas.

“M. Le manque de propriété et de possession par Primrose de l’uniforme présumé du KGB soutient encore plus fortement l’inférence que lui et son coaccusé ne sont pas, en fait, des espions russes, et que les photographies d’eux s’apparentent davantage à se déguiser en costume, s’engager dans le cosplay, ou similaire », a écrit Mizono dans une requête faisant appel de l’ordonnance de détention d’un juge d’instance.

Il a expliqué que l’encre invisible était un “jouet acheté il y a de nombreuses années pour le divertissement” et que les autres articles étaient également inoffensifs.

Kobayashi a déclaré qu’elle ne considérait que les accusations, et non les “soupçons”, mais qu’elle était préoccupée par le manque de liens du couple avec Hawaï.

Les procureurs ont également mentionné l’existence d’une correspondance trouvée dans la maison dans laquelle un associé pensait que Primrose avait rejoint la CIA ou était devenu un terroriste bolivien.

“En d’autres termes, il n’est tout simplement pas possible que M. Primrose soit membre de la CIA, un terroriste bolivien et un espion russe, tout en travaillant à la fois pour les garde-côtes américains et un employeur privé et en vivant une vie relativement discrète. mode de vie à Kapolei au cours des vingt dernières années », a déclaré Mizono. “En somme, le gouvernement devrait mettre son argent là où il se trouve, soumettre toutes ces preuves à la Cour et laisser la Cour vérifier la véracité de ses affirmations selon lesquelles M. Primrose est un espion russe.”

Après leur arrestation le mois dernier et alors qu’ils étaient seuls dans une salle de détention au siège du FBI à Kapolei, le couple a fait des commentaires sur l’espionnage, ont déclaré les procureurs.

Morrison a déclaré à Primrose que “nous avons les protocoles”, ont écrit les procureurs en s’opposant à l’appel en détention.

“Le FBI sait que les services de renseignement étrangers ont des protocoles qu’ils enseignent à leurs agents et à ceux recrutés par leurs agents à suivre s’ils sont un jour appréhendés”, a écrit le procureur américain adjoint Thomas Muehleck, ajoutant que faire de telles déclarations alors qu’on ne leur demandait que leur identité. le vol « est compatible avec l’espionnage ».

Muehleck a déclaré que les procureurs craignaient également que Primrose n’ait utilisé son identité volée pour obtenir une licence de pilote privé, qui a été saisie, et qu’il ait été en poste avec la Garde côtière à Kodiak, en Alaska, de 2013 à 2016 pendant que Morrison restait à Hawaï.

Les deux maisons qu’ils ont achetées sous les noms de Fort et Montague pourraient être confisquées, ont déclaré les procureurs.

Primrose a été licencié de son travail d’entrepreneur et son indemnité de retraite de la Garde côtière a été suspendue, a déclaré Muehleck.

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press