Un couple d’Hawaï accusé de fraude à propos de la société de motomarines Semisub

Un couple hawaïen a été accusé au pénal d’avoir fraudé des investisseurs sur plus de 28 millions de dollars avec de fausses allégations concernant la construction d’une embarcation qui pourrait partiellement submerger pour donner aux passagers une vue sous-marine, ont déclaré mardi les procureurs fédéraux.

Le ministère de la Justice a déclaré dans un acte d’accusation non scellé cette semaine que Curtiss et Jamey Jackson avaient utilisé une partie substantielle de l’argent à leur propre profit, notamment pour des maisons de luxe en Californie et à Hawaï, une Mercedes-Benz, des vacances, des médiums et de la marijuana.

Le couple a été accusé de fraude en valeurs mobilières, de complot, de fraude postale et de fraude électronique dans un acte d’accusation non scellé cette semaine. Chaque accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Le couple a également été poursuivi par la Securities Exchange Commission pour fraude en août pour leurs actions en rapport avec leur société, Semisub Inc., basée à Hawaï.

Un avocat de Curtiss Jackson n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un avocat de Jamey Jackson n’a pas été répertorié.

Le couple est accusé d’avoir induit en erreur plus de 400 investisseurs, leur disant régulièrement pendant une décennie qu’un prototype de navire était à “semaines” ou “mois” du démarrage des opérations.

Les deux hommes auraient également menti au sujet de leur relation avec le gouverneur d’Hawaï, David Ige, le revendiquant comme un ami proche et un partisan de leur entreprise. Ils ont également faussement dit aux investisseurs qu’ils avaient des relations ou des accords avec des parties telles que le Département de la sécurité intérieure et le géant du capital-investissement Blackrock, selon l’acte d’accusation.

Le couple aurait vendu des titres pour la société à des investisseurs à travers le pays, y compris en Pennsylvanie et en Californie, où il leur avait été interdit de vendre des titres en 2008 et 2009, respectivement.

Le site Web de la société, Semisub.com, est toujours en ligne et affirme que les Jackson ont exploité un navire semi-submersible de 44 passagers à Maui pendant “de nombreuses années” avant de développer leur propre véhicule. Le site affirme que “la nouvelle conception du navire devrait être achevée au début de 2020”.

Une audience de détention est prévue mercredi et le procès devrait commencer en décembre.

Curtiss Jackson a fait sa première comparution devant le tribunal lundi à Hawaï, a annoncé le ministère de la Justice. Jamey Denise Jackson a fait sa première comparution devant le tribunal du Connecticut.

Un employé qui a décroché le téléphone au numéro de téléphone indiqué par l’entreprise a refusé de fournir un commentaire immédiat.