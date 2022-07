Un couple d’Hawaï accusé de complot, prenant les pièces d’identité de bébés morts

Un entrepreneur américain de la défense et sa femme qui ont vécu pendant des décennies sous l’identité de deux enfants texans décédés ont été accusés d’usurpation d’identité et de complot contre le gouvernement, selon des dossiers du tribunal fédéral non scellés à Honolulu.

Walter Glenn Primrose et Gwynn Darle Morrison, tous deux dans la soixantaine, qui auraient vécu pendant des décennies respectivement sous les noms de Bobby Edward Fort et Julie Lyn Montague, ont été arrêtés vendredi à Kapolei sur l’île d’Oahu.

Les procureurs cherchent à faire détenir le couple sans caution, ce qui pourrait indiquer que l’affaire ne se limite pas à l’obtention frauduleuse de permis de conduire, de passeports et d’informations d’identification du ministère de la Défense.

Ces documents ont aidé Primrose à obtenir une habilitation de sécurité secrète auprès des garde-côtes américains et en tant qu’entrepreneur de la défense, et de vieilles photos montrent le couple portant des uniformes du KGB, l’ancienne agence d’espionnage russe, a déclaré le procureur américain adjoint Thomas Muehleck dans des documents judiciaires. Des Polaroids fanés de chacun en uniforme ont été inclus dans la motion pour les faire tenir.

Un “proche associé” a déclaré que Morrison vivait en Roumanie alors que c’était un pays du bloc soviétique, a déclaré Muehleck.

L’avocat de Morrison a déclaré que sa cliente n’avait jamais vécu en Roumanie et qu’elle et Primrose avaient essayé la même veste pour plaisanter et avaient posé pour des photos. Même si le couple a utilisé de nouvelles identités, a déclaré l’avocate Megan Kau à l’Associated Press, ils ont vécu une vie respectueuse des lois pendant trois décennies.

“Elle veut que tout le monde sache qu’elle n’est pas une espionne”, a déclaré Kau. « Tout cela a été exagérément disproportionné. C’est le gouvernement qui va trop loin. »

Les procureurs ont déclaré qu’il y avait un risque élevé que le couple fuie s’il était libéré. Ils ont également suggéré que Primrose, qui était technicien en électricité avionique dans la Garde côtière, était hautement qualifié pour communiquer secrètement s’il était libéré.

On pense également que le couple a d’autres pseudonymes, a déclaré Muehleck.

Un avocat de Primrose a refusé de commenter. Une audience sur le cautionnement était prévue pour Primrose jeudi devant le tribunal de district américain. L’audience de Morrison a été reportée à mardi.

L’autorisation secrète dont Primrose disposait donne accès à des informations « extrêmement précieuses pour nos ennemis », a déclaré Kevin O’Grady, un avocat de la défense d’Honolulu non impliqué dans l’affaire.

La Garde côtière travaille en étroite collaboration avec l’armée et la marine, aide au contre-espionnage et sert de patrouille frontalière maritime du pays, a déclaré O’Grady, réserviste de l’armée et lieutenant-colonel juge-avocat.

“La Garde côtière a une perspective unique sur nos vulnérabilités”, a-t-il déclaré, notamment sur la manière d’infiltrer le pays par les ports d’eau. Hawaï, un centre militaire majeur, “est une cible de choix pour beaucoup d’espionnage et autres”, a-t-il déclaré.

Pour une famille dont le nom de l’enfant décédé a été volé, la nouvelle de mercredi a été un choc.

John Montague, qui a perdu sa fille Julie en 1968 à l’âge de 3 semaines, a été stupéfait d’apprendre que quelqu’un vivait sous son nom depuis si longtemps.

“Je n’arrive toujours pas à croire que c’est arrivé”, a déclaré Montague, 91 ans, à AP. “Les chances sont d’une sur un billion qu’ils l’aient trouvée et aient utilisé son nom. Les gens se baissent pour faire n’importe quoi de nos jours. Laissez les enfants reposer en paix.

Primrose et Morrison sont nés en 1955 et ils ont fréquenté le lycée ensemble à Port Lavaca, au Texas, puis sont allés à l’Université Stephen F. Austin, selon les archives judiciaires. Ils se sont mariés en 1980.

Rien dans les documents judiciaires n’indique pourquoi le couple en 1987 a assumé l’identité d’enfants décédés qui auraient eu plus d’une décennie de moins qu’eux. Mais un affidavit déposé par l’agent spécial Dennis Thomas du service de sécurité diplomatique du département d’État a noté que le couple avait perdu sa maison à Nacogdoches, au Texas, en raison d’une saisie cette année-là.

Ils se sont remariés sous leurs noms d’emprunt en 1988, a déclaré Thomas.

Les archives judiciaires ne fournissent aucune information sur ce qui s’est passé depuis le moment où ils ont pris leur nouvelle identité jusqu’en 1994, lorsque Primrose, alors âgé d’environ 39 ans, s’est enrôlé dans la Garde côtière en tant que Fort, qui aurait eu environ 27 ans.

S’il y avait une différence d’âge évidente entre ce à quoi Primrose ressemblait et le certificat de naissance qu’il a présenté, “c’est un échec lamentable”, a déclaré O’Grady.

“C’est quelque chose s’ils peuvent le comprendre maintenant, ils auraient dû l’attraper à ce moment-là”, a-t-il déclaré.

Montague a déclaré que “quelqu’un ne fait pas son travail”.

Primrose et Morrison ont demandé et reçu plusieurs passeports sous leurs noms d’emprunt, selon les archives judiciaires. Mais en 1999, Primrose a également demandé et obtenu un passeport sous son nom légal tout en détenant également un passeport au nom de Fort.

Primrose était en service jusqu’en 2016, date à laquelle il a commencé à travailler pour un entrepreneur de défense anonyme à la station aérienne de la Garde côtière américaine à Barbers Point.

“Alors qu’il détenait cette autorisation secrète auprès des garde-côtes américains, l’accusé Primrose était tenu de signaler tout voyage à l’étranger”, ont écrit les procureurs. “L’enquête a révélé que l’accusé Primrose n’a pas signalé plusieurs voyages au Canada alors qu’il a signalé d’autres voyages à l’étranger.”

Le couple vivait dans une banlieue d’Honolulu dans un modeste bungalow de deux chambres sous des palmiers. Ils possédaient une maison voisine qu’ils louaient à des militaires, a déclaré Mai Ly Schara, qui habitait à côté.

Elle les connaissait sous le nom de Bob et Lynn, Morrison étant apparemment le deuxième prénom de Julie Lyn Montague.

Primrose a effectué des travaux de jardinage pour Schara pour 50 $ par mois, a-t-elle déclaré. Morrison a recueilli, nourri et stérilisé des chats. Elle possédait également plusieurs lapins et dédiait une pièce aux animaux de compagnie.

“Ils sont restés entre eux, mais ils étaient amicaux”, a déclaré Schara. “Ils étaient juste un peu ringards.”

Schara n’était pas sûr de ce que Primrose faisait dans la vie, mais pensait que c’était lié à l’armée. Morrison a déjà travaillé comme préposé au stationnement dans un hôtel de Waikiki, mais avait donné des cours particuliers aux enfants du quartier.

Le FBI a créé une scène dans le quartier calme lorsqu’ils ont fouillé la maison et pris des photos.

“C’était juste choquant, comme, oh mon Dieu”, a déclaré Schara. “C’était assez fou.”

Le département d’État a refusé de commenter les arrestations.

Le couple est accusé de complot en vue de commettre une infraction contre les États-Unis, de fausse déclaration dans une demande de passeport et d’usurpation d’identité aggravée.

Fort, qui a vécu moins de trois mois, est décédé en octobre 1967 dans le même hôpital où Julie Montague est décédée environ trois mois plus tard en janvier 1968. Ils sont enterrés à 23 kilomètres l’un de l’autre.

Lorsque Tonda Ferguson a appris de son père que Morrison avait utilisé le certificat de naissance de sa défunte sœur pour créer un pseudonyme, elle a pensé à sa mère, décédée en 2003, et au nombre d’années qui s’étaient écoulées.

“Pour toutes les mères qui vivent et doivent savoir que cela est arrivé à leurs bébés, je ne peux même pas commencer à imaginer”, a déclaré Ferguson. « Je suis content que ma mère soit avec le Seigneur. Ce serait tellement traumatisant pour elle.

Ferguson était en huitième année lorsque sa sœur est décédée. Elle n’a jamais pu voir sa petite sœur ni la tenir dans ses bras. Elle a été enterrée à Burnet, au Texas, la petite ville où ils vivaient à l’époque à l’extérieur d’Austin.

“Elle est venue d’un lieu d’amour, d’amour profond”, a déclaré Ferguson. «Pour quelqu’un qui se retourne pour voler son identité pour le mal, c’est difficile. C’est blessant. … J’espère qu’ils pourriront.

Cette photo non datée fournie par le tribunal de district des États-Unis d’Hawaï montre Gwynn Darle Morrison, alias Julie Lyn Montague. Morrison et son mari, un entrepreneur de la défense américaine qui, selon les autorités fédérales, ont vécu pendant des décennies sous l’identité de deux enfants texans décédés, ont été accusés d’usurpation d’identité et de complot contre le gouvernement. Walter Glenn Primrose et Morrison ont été arrêtés, vendredi 22 juillet 2022, à Kapolei sur l’île d’Oahu. (Cour de district des États-Unis d’Hawaï via AP)

Cette photo non datée fournie par le tribunal de district des États-Unis d’Hawaï montre Walter Glenn Primose, également connu sous le nom de Bobby Edward Fort. Primose, un entrepreneur de la défense américaine, et sa femme qui, selon les autorités fédérales, ont vécu pendant des décennies sous l’identité de deux enfants texans décédés, ont été accusés d’usurpation d’identité et de complot contre le gouvernement. Primrose et Gwynn Darle Morrison ont été arrêtés, vendredi 22 juillet 2022, à Kapolei sur l’île d’Oahu. (Cour de district des États-Unis d’Hawaï via AP)

___

Melley a rapporté de Los Angeles. Caleb Jones à Kapolei, Hawaï, et Rhonda Shafner à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Jennifer Sinco Kelleher et Brian Melley, Associated Press