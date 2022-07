Un couple d’Hawaï accusé d’avoir volé les cartes d’identité d’enfants morts au Texas

HONOLULU (AP) – Un entrepreneur de la défense américaine et sa femme qui ont vécu pendant des décennies sous l’identité de deux enfants texans décédés ont été accusés de vol d’identité et de complot contre le gouvernement, selon des dossiers du tribunal fédéral non scellés à Honolulu.

Walter Glenn Primrose et Gwynn Darle Morrison, tous deux proches de la soixantaine, qui auraient vécu pendant des décennies sous les noms de Bobby Edward Fort et Julie Lyn Montague, respectivement, ont été arrêtés vendredi à Kapolei sur l’île d’Oahu.

Les procureurs cherchent à faire détenir le couple sans caution, ce qui pourrait indiquer que l’affaire ne se limite pas à frauder le gouvernement pour obtenir des permis de conduire, des passeports et des références du ministère de la Défense.

Primrose avait une habilitation de sécurité secrète auprès des garde-côtes américains et en tant qu’entrepreneur de la défense et de vieilles photos montrent le couple portant des uniformes du KGB, l’ancienne agence d’espionnage russe, a déclaré le procureur américain adjoint Thomas Muehleck. Des Polaroids fanés de chacun en uniforme ont été inclus dans la motion pour les faire tenir.

Une “proche associée” de Morrison a déclaré qu’elle vivait en Roumanie alors que c’était un pays du bloc soviétique, a déclaré Muehleck.

Les procureurs ont déclaré qu’il y avait un risque élevé que le couple fuie s’il était libéré. Ils ont également suggéré que Primrose, qui était technicien en électricité avionique dans la Garde côtière, était hautement qualifié pour communiquer secrètement s’il était libéré.

On pense également que le couple a d’autres pseudonymes, a déclaré Muehleck.

Les avocats du couple ont refusé de commenter. Une audience de mise en liberté sous caution est prévue jeudi devant le tribunal de district américain.

Primrose et Morrison sont nés en 1955 et ils ont fréquenté le lycée ensemble à Port Lavaca, au Texas, puis sont allés à l’Université Stephen F. Austin, selon les archives judiciaires. Ils se sont mariés en 1980.

Rien dans les documents judiciaires n’indique pourquoi le couple en 1987 a assumé l’identité d’enfants décédés qui auraient eu plus d’une décennie de moins qu’eux. Mais un affidavit déposé par l’agent spécial Dennis Thomas du service de sécurité diplomatique du département d’État a noté que le couple avait perdu sa maison à Nacogdoches, au Texas, en raison d’une saisie cette année-là.

Les archives judiciaires ne fournissent aucune information sur ce qui s’est passé depuis le moment où ils ont assumé leur nouvelle identité jusqu’en 1994, lorsque Primrose, alors âgé d’environ 39 ans, s’est enrôlé dans la Garde côtière en tant que Fort, qui aurait eu environ 27 ans. Primrose a servi dans le service jusqu’en 2016. lorsqu’il a commencé à travailler pour un entrepreneur de défense américain anonyme à la station aérienne de la garde côtière américaine à Barbers Point.

“Alors qu’il détenait cette autorisation secrète auprès des garde-côtes américains, l’accusé Primrose était tenu de signaler tout voyage à l’étranger”, ont écrit les procureurs. “L’enquête a révélé que l’accusé Primrose n’a pas signalé plusieurs voyages au Canada alors qu’il a signalé d’autres voyages à l’étranger.”

Le couple est accusé d’usurpation d’identité aggravée, de complot en vue de commettre une infraction contre les États-Unis et de fausse déclaration dans une demande de passeport.

Melley a rapporté de Los Angeles.

Jennifer Sinco Kelleher et Brian Melley, Associated Press