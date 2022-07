Un couple d’Halifax accroche chaque jour un nouveau drapeau devant sa maison

Pour un couple d’Halifax, hisser divers drapeaux sur leur perron, c’est partager un amour pour l’histoire.

La maison des historiens locaux Dan Conlin et de sa femme Patricia Acheson ressemble à toutes les autres du quartier, à un détail près : chaque jour, ils arborent un drapeau différent à l’extérieur de leur maison.

“J’ai toujours été intéressé par l’histoire des drapeaux et la beauté et l’intérêt de leurs dessins et j’ai travaillé au Musée des Maritimes de l’Atlantique – les drapeaux sont une grande partie du monde des navires”, a déclaré Conlin, un historien local. à Halifax, a déclaré à CTV News.

Chaque matin, le couple décide de quelles couleurs ils voleront. Vient ensuite une discussion sur quel fait manuscrit mettre dehors avec le drapeau pour les passants.

Le jour de la visite de CTV News, la maison arborait les rayures rouges et blanches audacieuses de l’Autriche.

“Nous le faisons juste pour le plaisir”, a déclaré Acheson à CTV News. “C’est un petit passe-temps et c’est une chance de parler aux voisins.”

Ce ne sont pas toujours des drapeaux officiels – le couple a arboré un patchwork fait maison pour Noël, le tristement célèbre drapeau noir arboré par le pirate Barbe Noire, et même un sac IKEA, monté avec ses poignées soufflant dans la brise. La variété est la clé, dit le couple.

“Patricia et moi aimons jeter un regard intéressant sur des inventions étranges ou des coïncidences bizarres”, a déclaré Conlin, expliquant que découvrir qu’un événement intéressant s’est produit un certain jour pourrait les aider à choisir le drapeau de ce jour-là.

“Zazel le boulet de canon humain, c’est une bonne excuse pour utiliser le drapeau britannique”, a-t-il déclaré, faisant référence à un voltigeur anglais des années 1800.

L’idée d’afficher des drapeaux à l’extérieur de leur maison leur est venue il y a deux ans, au début de la pandémie de COVID-19. Comme de plus en plus de personnes travaillaient à domicile, davantage avaient également besoin de sortir de la maison.

“Les gens cherchaient une destination et notre drapeau est devenu la destination de nombreuses promenades”, a déclaré Conlin.

Parce que le couple affiche une note manuscrite sur le drapeau de ce jour sur la rampe de leurs marches, certains qui s’arrêtent pour lire ont même droit à une rapide leçon d’histoire.

Le flottement du drapeau autrichien, par exemple, était accompagné d’une note indiquant qu’il marquait l’anniversaire de l’artiste Gustav Klimt en 1862, “connu pour ses œuvres décoratives et symboliques à la feuille d’or, telles que” Le Baiser “.”

“C’est à la fois de l’histoire et de l’art”, a déclaré un voisin à CTV News, debout sous le drapeau autrichien. “Celui-ci concerne Gustav Klimt et l’Autriche, ce que je ne pourrais certainement pas vous dire, et j’espère que ce n’est pas à l’examen.”

Le couple a maintenant plus de 70 drapeaux, qu’ils gardent cachés dans leur sous-sol lorsqu’ils ne sont pas exposés.

Les gens leur ont même offert de nouveaux drapeaux, mais pour Conlin, la meilleure partie n’est pas les drapeaux eux-mêmes, mais l’excitation de la pure découverte quand les autres les voient.

“Nous voyons des gens ralentir ou traverser la rue tout le temps – des discussions intéressantes sur” oh, c’est le jour où il est né “”, a déclaré Conlin.

Donc, peu importe la couleur du drapeau qu’ils arborent, le couple dit que la récompense réside dans les nouvelles relations qu’ils nouent en cours de route.