Un couple déterminé se rend au temple gorgé d’eau pour se marier

De fortes pluies à Chennai ont inondé toute la ville. La pluie devrait se poursuivre jusqu’à dimanche, selon le Département météorologique indien (IMD). Au milieu de cela, plusieurs mariages ont été retardés au temple d’Anjineyar après que la ville a été frappée par les pluies incessantes. Mais quelques couples, qui avaient programmé leurs mariages il y a des mois, malgré les conditions météorologiques extrêmes, ont atteint le temple pour se marier. Une vidéo partagée par l’agence de presse ANI a capturé comment les précipitations ont rendu le mariage assez atténué pour les couples.

Dans le clip, l’un des mariés qui a atteint le temple a été capturé trempé dans l’eau. Ils ont marché en se tenant la main sous un parapluie sur la route gorgée d’eau de la région de Pulianthope à Chennai. Selon l’agence, environ cinq mariages qui devaient avoir lieu au temple ont été retardés et les couples qui se sont présentés au lieu saint ont été complètement trempés.

“5 mariages qui étaient prévus au temple d’Anjineyar à Pulianthope ont été retardés en raison des précipitations d’aujourd’hui. Les couples alignés pour les cérémonies de mariage étaient trempés alors qu’ils traversaient l’eau accumulée à l’intérieur du temple. Ces mariages étaient prévus depuis des mois », a rapporté l’agence. L’un des mariés qui s’est marié en bravant les précipitations extrêmes a appelé le gouvernement à prendre des mesures efficaces pour évacuer l’eau accumulée à l’intérieur des locaux du temple. “Le temple est gorgé d’eau et nous avons été mouillés, j’appelle le gouvernement à prendre des mesures pour au moins nettoyer les locaux du temple et d’autres espaces publics”, a déclaré le marié.

#REGARDEZ | Tamil Nadu : 5 mariages qui étaient prévus au temple d’Anjineyar à Pulianthope ont été retardés en raison des précipitations d’aujourd’hui. Les couples alignés pour les cérémonies de mariage étaient trempés alors qu’ils traversaient l’eau accumulée à l’intérieur du temple. Ces mariages étaient prévus depuis des mois. pic.twitter.com/OA96wQEiz2 — ANI (@ANI) 11 novembre 2022

Plusieurs parties de Chennai et de ses districts voisins ont subi des pluies modérées à fortes le vendredi 11 novembre. En ce qui concerne les conditions météorologiques, les écoles et les collèges ont été temporairement fermés dans plusieurs districts, notamment Chennai, Tiruvallur, Villupuram, Kancheepuram, etc. Jeudi, le département météorologique indien a prédit de fortes pluies sur la région péninsulaire du sud. On dit qu’il durera jusqu’à dimanche.

