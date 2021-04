À une époque où les relations sont devenues fragiles et où trouver le «bon» partenaire est devenu tellement difficile, une histoire de 72 ans de mariage peut sembler un conte de fées. La page Instagram nommée Humans of Bombay, qui est connue, pour partager des histoires réconfortantes a publié une vidéo d’un couple indien marié depuis plus de 72 ans maintenant. Le mari de 101 ans et la femme de 90 ans ont partagé le secret de leur mariage réussi depuis plus de sept décennies et ont également donné des conseils aux jeunes amoureux.

Le clip illuminera instantanément votre humeur même si vous passez une journée ennuyeuse et vous laissera le sourire d’une oreille à l’autre. La vidéo présente la chanson ‘Itni Si Khushi’ de Barfi en arrière-plan et c’est sûrement la chose la plus mignonne que vous verrez sur Internet aujourd’hui.

Partageant la vidéo, The Humans of Bombay Page a écrit: «Qu’est-ce qui fait que ça marche? —72 ans et plus, ce couple dévoile ses secrets!»

Le couple suggère de partager au moins un repas de la journée avec leurs partenaires et de se tenir la main quoi qu’il arrive. Bien que les différences entre les individus puissent entraver la relation, il est toujours important de laisser tomber les choses et de s’excuser d’abord, conseille le couple. De plus, quoi qu’il en soit, le couple ne doit jamais oublier sa promesse d’être toujours ensemble.

Regarde:

En regardant la vidéo, nous nous rendons compte que les actes les plus simples que l’on puisse faire pour leurs partenaires sont en fait ce qui compte et que tout le reste est secondaire.

La vidéo a été reçue avec beaucoup d’amour et a dépassé 3 lakhs comme déjà. Les gens se sont également efforcés de commenter la vidéo. Réagissant à la vidéo, l’un des utilisateurs a écrit: «La façon dont Dadii a aidé Dadu à lever la main !! Yaar fin de la journée, nous avons tous besoin de quelqu’un comme ça! Tous mes meilleurs vœux à eux !!! »

La sensation des médias sociaux Dolly Singh a également commenté l’annonce vidéo: « Oh mon dieu, pourquoi je pleure? »

La section des commentaires de la vidéo a été inondée de réactions et de commentaires pour le charmant couple.

Le couple de personnes âgées a également leur page Instagram nommée les grands-parents élégants où ils partagent leurs photos et vidéos et au cas où vous seriez surpris par leur gentillesse, vous pouvez les suivre là-bas.