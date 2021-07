Un couple demande aux invités de nettoyer la vaisselle au mariage pour minimiser les coûts après avoir fait des folies sur le lieu

Un jour de mariage est l’un des événements les plus importants dans la vie d’une personne et les gens ne ménagent aucun effort pour le rendre mémorable. Pour avoir ce mariage parfait, les gens vont parfois au-delà de leur abordabilité et font des folies sur le lieu, la nourriture, les boissons et les vêtements. Cependant, lorsque vous poussez la limite trop loin, les choses deviennent problématiques, tout comme dans ce cas d’un mariage où les invités ont été invités à faire la vaisselle. Cela a été fait parce que le couple a dû faire un budget après avoir trop dépensé pour le lieu.

Racontant l’histoire de mariage bizarre dans un article sur Reddit, une Américaine écrit que la fête de mariage de son parent ressemblait à une très grande affaire. Le couple avait fait des folies sur le lieu et la belle robe couture de la mariée et tout semblait parfait. De la nourriture à la décoration, tout était parfait mais ce qui s’est passé plus tard a transformé ce mariage en un cauchemar pour elle.

La femme qui était allée assister au mariage avec son futur mari s’est servi une assiette et s’est assise pour en profiter. Son partenaire était allé aux toilettes, il était donc censé la rejoindre plus tard. Mais au moment où il est revenu, la nourriture était finie. Apparemment, il n’y avait de la nourriture que pour les 3/4 des invités, car le couple a dû réduire ses coûts après avoir généreusement dépensé pour l’achat d’ingrédients haut de gamme pour la nourriture.

De plus, il n’y avait pas de traiteur car le couple avait décidé de « se préparer lui-même » et l’un de leurs amis chefs avait contribué pour aider à garder le budget du mariage sous contrôle.

Après le dîner, alors que la femme invitée et son partenaire s’asseyaient pour assister à la réception, la demoiselle d’honneur s’est approchée pour leur demander de venir dans la cuisine. On leur a ensuite demandé d’aider à nettoyer le tas de vaisselle sale qui s’y trouvait. Dans le cadre de l’auto-restauration, la vaisselle était louée et devait être restituée nettoyée, sinon le couple ne récupérerait pas sa caution. La femme et 9 autres invités ont commencé à nettoyer la vaisselle et ont raté la danse et la coupe du gâteau. Cependant, il n’y avait rien à regretter car il n’y avait pas assez de gâteau pour tout le monde de toute façon.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici