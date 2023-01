Un couple d’Eluru surprend son gendre en lui servant 379 produits alimentaires à Makar Sankranti

Représentant l’hospitalité alimentaire des autochtones vivant sur les rives de la rivière Godavari dans l’Andhra Pradesh, un couple du siège du district d’Eluru a préparé et servi jusqu’à 379 délicieux plats à leur gendre d’Anakapalle à la veille de trois- festival jour-Sankranti récemment.

Le couple Bheema Rao et la fille de Chandraleela se sont mariés avec un Muralidhar du district d’Anakapalle dans l’Andhra Pradesh il y a un an. Le couple nouvellement marié a atteint Eluru pour célébrer leur premier festival Sankranti avec Bheema Rao et Chandraleela.

Donnant une grande surprise à leur gendre et à leur fille, le couple a servi personnellement jusqu’à 379 produits alimentaires au couple nouvellement marié.

Les produits alimentaires traditionnels Godavari, y compris Burelu (bonbon à base de farine de riz, de jaggery ou de sucre), Payasam (Kheer), Jangri, Ariselu (bonbon à base de farine de riz, de jaggery ou de sucre), Nuvvula Ariselu (bonbon à base de graines de sésame, de farine de riz et jaggery ou sucre), Sweet Boondi, Nethi Mysore Pak, Nethi Soan Papidi, Butter Barfi, Dry Fruits Barfi, Dry Fruits Halwa, Dry Fruits Laddu, Amul Chocolate Laddu, Malai Puri, Bellam Sunnundalu (bonbon à base de jaggery), Paneer Jilebi , Kova blanc, Kova rouge, Kova spécial, Malia Kova, Pista Cowa Roll, Saada Kova Roll et de délicieux produits alimentaires à base de riz, blé, jaggery, sucre, tamarin, graines de sésame, lait caillé, citron, y compris Bellam Paramannam, Panchadara, Nimma Pulihora , Chakkera Pongali, Dadyojanam, Nethi Semiya, Godhuma Nooka Prasadam, Kaju Katti, Paramannam, Chintapandu Pulihora, Kaaram Jeedi Pappu (Noix de cajou épicées chaudes), riz blanc, biryani, riz frit, Paneer curry, Tomate Pappu (fait de dal), Chinna Maida Chegodilu, Pappu Chegodilu, Nuvvula Chegodilu, pomme de terre chips, Vaamu Janthikalu, Chakkilalu, Mélange Chinna, Mélange Pedda, Mélange Farine de Maïs, Vaamu Pakodi, Mélange Atukulu, Erra Kommulu, Biscuits Jeedipappu (Noix de Cajou), Vulli Rings (Oignon), Karapusa Chinnadi, Gavvalu, Gavval Doppalu, Paneer Jilebi, Noir Gulab Jamun, Chine Chinna Gulab Jamun, Chine Pedda Gulab Jamun, Mysore Pak, Pappunda, Pappu Chikki, Nuvvulunda, Nuvvual Chikki, Kobbarunda, Gulabi Puvvulu, Paala Kaayalu, Pedda Laddu, Spécial Motichoor Laddus, Basara Laddu, Badusha, Maida Kajjikaaya, Kobbari Kajjikaaya, Verusenaga Kajjikaaya, Nuvvula Kajjikaaya et des cornichons servis quotidiennement figuraient au menu de 379 produits alimentaires.

Bheema Rao a déclaré que son gendre étant originaire du district d’Anakapalle, ils voulaient le surprendre avec de délicieux plats de la région de Godavari. Il a en outre ajouté qu’ils avaient battu le record précédent de pas moins de 200 produits alimentaires avec les 379 produits alimentaires.

Chandraleela a déclaré que son gendre s’était renseigné sur les délicieux produits alimentaires de la région de Godavari lors de ses fiançailles avec leur fille. Elle a dit qu’ils avaient prévu de préparer les 370 produits alimentaires au cours des huit derniers mois et qu’ils leur avaient pris deux semaines pour les préparer.

Son gendre Muralidhar a déclaré qu’il était très chanceux d’avoir de tels beaux-parents qui l’ont surpris avec la nourriture lourde et grasse qui lui a été servie avec amour et affection.

La vidéo du Big Fat Sankranti Food Festival est devenue virale sur les réseaux sociaux où les internautes ont apprécié le couple Eluru avec des commentaires, des likes et des partages.

