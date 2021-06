Une femme qui s’est moquée de la découverte de son mari pendant la Seconde Guerre mondiale a été horrifiée après avoir réalisé qu’il avait trouvé une bombe non explosée lors de leur pique-nique familial. David et Karen Hibbert étaient en pique-nique à Thoresby Park à Newark, dans le Nottinghamshire, avec leurs deux enfants -Bethany, 9 ans et Jessica, 6 ans – lorsque le mari est tombé sur un objet non identifié d’aspect rouillé à côté de la rivière.

Il était ravi de montrer à sa femme ce qu’il avait trouvé et s’est précipité vers elle, mais a été découragé quand elle a pensé que ce n’était qu’un jouet pour enfants et rien d’impressionnant. Cependant, le mari de 40 ans avait toujours des réserves sur l’objet étrange et lui a demandé s’il s’agissait de munitions car cela ressemblait à une bombe.

Karen a écarté les doutes de son mari en répétant qu’il s’agissait simplement d’un jouet et lui a dit de le remettre là où il l’avait trouvé. Parler au Miroir, Karen a qualifié son mari de dramatique et a rappelé que même après l’avoir examiné elle-même, elle pensait que c’était l’un de ces jouets pour enfants qui sont jetés sur la plage et font un bruit de sifflement. Cependant, David n’était toujours pas d’accord et l’a ensuite remis sur l’herbe. Comme il l’a donné un coup de pied enjoué, a dit Karen, cela sonnait comme du métal.

L’épouse est restée embarrassée et terrifiée plus tard lorsqu’elle est tombée sur un message Facebook de la page officielle de Thoresby Park indiquant qu’une explosion contrôlée du même objet non identifié avait eu lieu. Les autorités du parc ont remercié la police du Nottinghamshire et le 11 Explosive Ordnance Disposal & Search Regiment RLC pour avoir éliminé l’appareil en toute sécurité. Ils ont exhorté les citoyens à ne pas toucher de tels objets et à alerter les autorités s’ils découvraient des munitions sur le domaine qui était une base militaire pendant la Seconde Guerre mondiale.

Karen a eu le visage rouge et s’est demandé si elle devait admettre à David qu’il avait eu raison depuis le début. Elle a également admis s’être moquée de lui devant leurs amis, mais était maintenant gênée. Après leur journée presque dangereuse, la famille avertit les autres d’être prudents avec les objets qu’ils pourraient trouver sur leur lieu de pique-nique préféré.

