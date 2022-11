Un couple découvre un appendice de main squelette ressemblant à un extraterrestre sur la plage ; Que s’est-il passé ensuite

L’existence d’extraterrestres ou d’êtres extraterrestres a toujours été un sujet de débat brûlant. Les scientifiques sont toujours à la recherche de réponses pour savoir s’il existe quelque chose appelé extraterrestres. De nombreux films et séries Web ont montré que ces êtres d’un autre monde étaient dangereux, avec des mains et des jambes pointues, avec une structure de tête ovale.

Récemment, un couple, s’amusant sur l’île brésilienne d’Ilha Comprida, a rencontré un incident similaire, lorsqu’il est tombé sur un étrange appendice de main squelettique ressemblant à des «os extraterrestres» qui s’est échoué sur le rivage.

Selon le New York Post, Devanir Souza et sa petite amie Leticia Gomes Santiago faisaient une promenade romantique le long des rives de l’île d’Ilha Comprida lorsqu’ils ont vu l’étrange main allongée sur le sable. Le couple a filmé le squelette étrange ressemblant à un extraterrestre contre les tongs de Leticia pour délimiter sa taille qui était inhabituellement “grande”.

“Nous pensons que ce n’est pas humain à cause de la taille et de la quantité d’os. Qu’est-ce que ça pourrait bien être ?” Leticia avait demandé à l’époque. Peu de temps après, la femme a mis en ligne le clip enregistré de la main sur les réseaux sociaux pour demander des avis. “Nous ne savons pas de quel animal il s’agit, et si c’est un extraterrestre, c’est encore pire”, a écrit Leticia en légende de son message. Le New York Post rapporte plusieurs commentaires dans la vidéo.

Alors qu’un utilisateur a plaisanté en disant qu’il pourrait s’agir de l’extraterrestre emblématique du film ET acclamé de Steven Spielberg en 1982, ou qu’il pourrait appartenir à une espèce préhistorique, un autre a plaisanté : “On dirait la main d’ET”. “Pourrait aussi bien être un os de dinosaure !” a donné son avis à un troisième. Cependant, quelqu’un d’autre les a exhortés à apporter l’appendice de la main à un biologiste, et le couple a décidé de suivre la même chose.

Selon le biologiste marin, Eric Comin, la main fantasmagorique appartient à un cétacé, une espèce de mammifères aquatiques qui comprend des dauphins, des marsouins et des baleines, ce qui prouve quelque peu sa taille. Les jugements d’Eric étaient basés sur les premières impressions, et il a noté que plus de tests seraient nécessaires pour établir à quelle créature marine appartenait la nageoire inhabituelle.

Cependant, le biologiste marin a déclaré qu’il était convaincu que le squelette était celui d’un dauphin. En se basant uniquement sur les photographies, il a conclu que la créature était très probablement morte dans l’eau il y a près de 18 mois.

