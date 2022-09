Un couple découvre des pièces d’or rares d’une valeur de Rs 2,3 Crore sous le sol de la cuisine au Royaume-Uni

Un couple, au Royaume-Uni, a décroché le jackpot en découvrant 260 pièces d’or enfouies sous le sol de sa cuisine. Les deux rénovaient leur maison à Ellerby, dans le North Yorkshire, lorsqu’ils sont tombés sur la réserve de pièces d’or d’une valeur de 250 000 £ ou Rs 2,3 crore. La découverte a été faite en juillet 2019 et maintenant les pièces devraient passer sous le marteau après avoir été officiellement rejetées, a rapporté The Sun.

Le couple, dont les noms ne sont pas connus, avait décidé de relayer le sol de la cuisine de leur maison du XVIIIe siècle. Alors qu’ils commençaient le travail et soulevaient le plancher, le duo est tombé sur quelque chose d’inhabituel sous le plancher. Au départ, le couple pensait avoir heurté un câble électrique, mais bientôt les choses se sont clarifiées.

En regardant de plus près, ils ont trouvé une tasse pleine de pièces d’or enterrée à environ six pouces sous le sol en béton. La tasse, de la taille d’une canette de coca, était en terre cuite émaillée de sel et contenait près de 300 pièces d’or.

Ayant vécu dans la même maison pendant 10 ans, le couple n’avait jamais découvert quelque chose comme ça. Alors que trouver l’or seul était incroyable, il a été révélé plus tard que les pièces étaient rares et dataient de plus de 400 ans.

Suite à la découverte, le couple a appelé les commissaires-priseurs londoniens Spink & Son pour en savoir plus sur la découverte. Après inspection, on a appris que les pièces datent de 1610 à 1727, sous les règnes de Jacques Ier et de Charles Ier.

“Cette découverte de plus de 260 pièces est également l’une des plus importantes jamais enregistrées en Grande-Bretagne”, a déclaré le commissaire-priseur Gregory Edmund, un expert qui est allé inspecter les pièces d’or. “Les pièces datent de 1610 à 1727, ce qui est une période inhabituellement longue pour un trésor”, a-t-il ajouté.

Edmund a dit qu’il était curieux de savoir pourquoi quelqu’un enterrait autant de pièces d’or au début du 18e siècle, alors que les banques et les billets de banque existaient.

