Un couple découvre 66 bouteilles de whisky de l’époque de la prohibition cachées dans leur maison du nord de l’État de New York

Un couple a été stupéfait après avoir trouvé 66 bouteilles de whisky de l’époque de la prohibition cachées dans les murs et les planchers de leur maison du nord de l’État de New York.

Nick Drummond et Patrick Bakker ont acheté la propriété dans la ville d’Ames à la fin de l’année dernière et on leur a dit qu’elle appartenait autrefois à un “ baron allemand sans enfants qui s’est tourné vers la contrebande dans les années 1920 ”.

Le couple a fait passer l’histoire comme rien de plus que du folklore jusqu’à ce qu’ils commencent à rénover la résidence vieille de 105 ans le mois dernier et découvrent de l’alcool dissimulé dans les espaces entre les murs et les sols.

Drummond a déclaré à CNN qu’il enlevait les plinthes extérieures d’un vestiaire lorsqu’il a trouvé les bouteilles de whisky enveloppées dans du papier brun.

Un couple de New York a été stupéfait après avoir trouvé 66 bouteilles de whisky de l’époque de la prohibition cachées dans les murs et les planchers de leur maison du nord de l’État. Toutes les bouteilles sont du whisky gaélique Old Smuggler – une étiquette écossaise toujours en production aujourd’hui

Drummond a déclaré à CNN qu’il enlevait les plinthes extérieures d’un vestiaire lorsqu’il a trouvé les bouteilles de whisky enveloppées dans du papier brun.

Nick Drummond et Patrick Bakker (photo) ont acheté la propriété dans la ville d’Ames à la fin de l’année dernière et on leur a dit qu’elle appartenait autrefois à un “ baron allemand sans enfant qui s’est tourné vers la contrebande dans les années 1920 ”.

La maison de trois étages à Ames est représentée. Drummond et Bakker n’avaient aucune idée de l’incroyable histoire de la propriété lorsqu’ils ont fait l’achat l’année dernière

«Je suis comme qu’est-ce que c’est? J’étais très confus … Je suis comme de la merde sacrée. C’est comme une réserve de whisky. Et c’est comme, tout d’un coup, toute l’histoire du bootlegger [makes sense]».

Drummond a partagé une vidéo du moment remarquable sur sa page Instagram – qui a récemment attiré des milliers de nouveaux abonnés.

“NOS MURS SONT CONSTRUITS DE BOOZE!” il a écrit.

«Je ne peux pas croire que les rumeurs sont vraies! C’était en fait un bootlegger! Je veux dire, je pensais que c’était une histoire mignonne, mais le constructeur de notre maison était VRAIMENT un bootlegger!

Le couple a découvert 42 bouteilles de whisky dans l’espace mural. Toutes les bouteilles sont du whisky gaélique Old Smuggler – une étiquette écossaise toujours en production aujourd’hui.

Cependant, Drummond et Bakker ont découvert de l’alcool encore plus caché sous les planches de plancher à l’intérieur du vestiaire.

Drummond et Bakker ont ensuite découvert de l’alcool encore plus dissimulé sous le plancher du vestiaire.

Des bouteilles de whisky – datant d’au moins 90 ans – ont été découvertes emballées dans du papier brun

Jusqu’à présent, les deux hommes ont trouvé un total de 66 bouteilles et disent qu’il est probable qu’ils en rencontreront d’autres pendant qu’ils poursuivent leurs rénovations.

Drummond a par la suite commencé à faire des recherches sur l’histoire de la maison et a appris qu’il y avait une certaine vérité dans les rumeurs selon lesquelles elle appartenait à un «baron allemand sans enfants qui s’est tourné vers la contrebande».

Le propriétaire d’origine était un Allemand connu sous le nom de Comte Adolph Humpfner – décédé mystérieusement en 1932 et laissé derrière lui une grande fortune.

“ Sa succession valait plus de 140000 dollars en 1932 ”, a déclaré Drummond à ses abonnés Instagram.

«Il avait de nombreux pseudonymes et était connu comme l’homme mystérieux de la vallée de la Mohawk et« le comte »; bien qu’il n’y ait jamais eu de preuve de sa royauté au-delà de ses propres prétentions.

«La façon dont il a amassé sa fortune était un mystère pour les habitants de l’époque. Il possédait une banque locale, le gymnase de l’école et 23 propriétés à New York et dans le New Jersey.

Maintenant, il semble évident qu’il a amassé sa fortune grâce à la contrebande pendant la période de la prohibition, qui a duré de 1920 à 1933.

Ames est situé à peu près à mi-chemin entre New York et la frontière canadienne, ce qui en fait l’endroit idéal pour les contrebandiers qui auraient peut-être apporté de l’alcool illégal du nord.