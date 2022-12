Un couple déclenche un chaos dans les airs après une dispute ivre détournant le vol EasyJet vers Tenerife à 300 milles de sa route vers une petite île

UN vol EASYJET de Manchester à Tenerife a dû se dérouter vers la petite île atlantique de Porto Santo après qu’un couple « ivre » ait commencé à ramer à bord.

Des rapports locaux ont indiqué que le pilote avait pris la décision de se dérouter vers l’île – à 330 miles de Tenerife, et avait prévenu la police par radio car il estimait que le couple mettait la sécurité aérienne en danger.

Le vol EasyJet de Manchester à Tenerife a dû être détourné vers une petite île à 330 milles après qu’un couple a commencé à ramer Crédit : Alamy

Des agents de la police de sécurité publique portugaise et des agents de l’immigration attendaient sur le tarmac pour faire descendre le couple de l’avion avant qu’il ne poursuive son voyage vers les Canaries environ une heure plus tard après son arrêt imprévu.

Le drame s’est produit jeudi après-midi, environ trois heures après le décollage de Manchester à 14 heures.

L’avion a atterri à Porto Santo, une île portugaise à 27 miles au nord-est de Madère dans l’océan Atlantique Nord, juste après 18 heures, heure locale, et a décollé pour Tenerife Sud vers 19 heures après que les deux passagers gênants aient été retirés de l’avion.

Leurs nationalités n’ont pas encore été rendues publiques.

En septembre, un vol Ryanair de Manchester à Tenerife a également été détourné vers Porto Santo et quatre passagers ont été évacués après qu’une bagarre a éclaté à bord.

Les rapports de l’époque indiquaient qu’un homme décrit comme étant « ivre pourri » avait uriné sur un siège.

Un passager du vol a déclaré que l’homme intimidait le personnel et les passagers et qu’une femme à bord avait frappé un autre voyageur et avait dû être retenue sur son siège.

En 2018, un couple ivre a également forcé un autre avion de Ryanair effectuant le même itinéraire à faire une escale imprévue à Porto Santo afin qu’ils puissent être remis à la police et laissés sur l’île.

Le mois dernier, une femme «ivre» a été arrêtée après qu’un avion bondé de Londres Gatwick à Funchal, la capitale de Madère, a été contraint de se dérouter vers Lisbonne.

La police a été filmée à bord du vol Wizz Air pour l’emmener au milieu de rapports locaux selon lesquels elle avait compromis la sécurité de l’avion en agressant l’équipage et d’autres passagers.

Le journal de Funchal Jornal da Madeira, citant une passagère portugaise à qui il aurait parlé alors que l’avion était encore sur le tarmac de l’aéroport Humberto Delgado de Lisbonne, rapportait à l’époque : « Nous avons été détournés vers Lisbonne à cause d’une passagère ivre qui a commencé à agresser d’autres passagers.

“Elle a également agressé l’équipage.”