Gheorghe Nica

Gheorghe Nica était le chef du réseau de contrebande de personnes

La Roumaine Nica aurait été «l’organisateur clé».

Ami et ancien collègue du chef des transports irlandais Ronan Hughes, il a passé des années à travailler en Irlande et en Angleterre en tant que chauffeur de camion et mécanicien.

L’homme de 43 ans était également impliqué dans la contrebande « à grande échelle » de cigarettes et de whisky, selon Valentin Calota.

Nica, qui connaissait bien les chantiers de camions dans l’Essex, a payé Calota et d’autres membres de la communauté roumaine en espèces pour conduire les migrants à Londres sous sa surveillance étroite.

Il a également employé son ami roumain Alexandru-Ovidiu Hanga, 28 ans, de Tilbury dans l’Essex, qui a admis son rôle dans le gang.

Le poste de direction de Nica signifiait qu’on lui faisait confiance pour s’occuper de l’argent, a déclaré le parquet.

Le père de trois enfants divorcé, de Basildon dans l’Essex, a admis son implication dans deux courses réussies, mais a nié être un meneur, pointant du doigt son ami roumain Marius Draghici et Hughes.

L’accusé, qui avait la citoyenneté britannique conjointe, a affirmé qu’il avait été cordé pour aider en attendant de nouveaux passeports.

Nica a déclaré aux jurés que la famille avait décidé de retourner en Roumanie pour soigner sa jeune fille, née prématurément et souffrant de paralysie cérébrale.

Le 23 octobre, il a accepté de permettre à Maurice Robinson de décharger près de Collingwood Farm, en supposant qu’il s’agissait de cigarettes ou d’alcool, a-t-il affirmé.

Ronan Hughes

Le chef de la logistique, Hughes, était chauffeur de camion avant de créer sa propre entreprise de transport, opérant de chaque côté de la frontière irlandaise.

En 2009, il a été emprisonné pendant 30 mois pour contrebande de quelque six millions de cigarettes de Calais à Douvres.

Il a admis avoir éludé des revenus d’environ 927000 £ et a été condamné à Maidstone Crown Court, cela peut maintenant être rapporté.

Une décennie plus tard, l’accusé marié de 41 ans, de Dalton Park, Armagh, Co Armagh, a recruté une équipe de jeunes chauffeurs routiers irlandais pour assumer les rôles les plus risqués dans l’opération de trafic de personnes tout en les dirigeant via des téléphones à brûleur.

Il s’est sali les mains le 18 octobre de l’année dernière quand il a tenté de dissimuler la contamination humaine dans une charge de biscuits avec Christopher Kennedy.

Il savait qu’il y avait un risque sérieux pour les 39 migrants le 22 octobre, disant au chauffeur de camion Maurice Robinson, qui les a récupérés, de «leur donner l’air rapidement» – mais pas de les laisser sortir.

Hughes a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable et de trafic de personnes en août.

Eamonn Harrison

Le chauffeur de camion de 24 ans, originaire de Newry, dans le comté de Down, aurait été «l’homme du continent» de Hughes.

Lors de chacune des trois courses de trafic de personnes, c’est Harrison qui a pris les migrants et les a emmenés dans des remorques à Zeebrugge en Belgique pour être expédiés au Royaume-Uni.

Décrit au tribunal comme « jeune, buveur excessif et irresponsable », Harrison avait lutté contre le TDAH à l’école et, à l’âge de 18 ans, a suivi les traces de son père et est devenu chauffeur de poids lourd.

En mai 2018, il a reçu un avis de sanction civile après que des responsables des forces frontalières à Coquelles en France aient trouvé 18 migrants vietnamiens assis sur des boîtes de gaufres dans sa remorque.

Ayant été arrêté deux fois en Allemagne en 2018 pour des incidents de conduite, il a perdu en mai de l’année dernière le contrôle du camion de Hughes en Basse-Saxe.

Il a été reconnu coupable d’alcool au volant et condamné à 855 euros (768 £), ce qui reste impayé.

L’accident signifiait que Hughes avait Harrison « au-dessus d’un baril » parce qu’il lui devait des milliers de livres pour les dommages, ont-ils dit aux jurés.

Harrison, qui a décrit être seul sur la route, a affirmé qu’il ne connaissait à aucun moment les migrants dans sa caravane, affirmant qu’il pensait qu’il aidait à récupérer des « pièces de camion volées » pour Hughes.

Il a blâmé les autres d’avoir chargé les migrants dans sa caravane, affirmant qu’il regardait Netflix dans sa cabine avec les rideaux baissés lorsque les 39 migrants sont montés à bord.

Mais un migrant transporté le 11 octobre a déclaré que le chauffeur leur avait dit de se blottir ensemble avant de les déposer à Zeebrugge.

Harrison a déclaré aux jurés qu’il était « dévasté » pour les familles des victimes.

Christopher Kennedy

Kennedy, du comté d’Armagh, était un autre chauffeur de Hughes, même si son véritable patron était le transporteur irlandais, Caolan Gormley, qui a été arrêté et relâché sous enquête.

Le rôle du joueur de 24 ans était de récupérer la cargaison humaine aux quais de Purfleet et de les emmener à Orsett pour un transfert à Londres sur les deux parcours réussis.

Entre ces voyages, il a également été pris avec 20 Vietnamiens dans sa caravane à Coquelles en France le 14 octobre de l’année dernière – dont deux se sont retrouvés parmi les 39 jours morts plus tard.

Le jour de la tragédie, c’est Kennedy que Hughes a appelé quelques secondes après avoir appris par Robinson que 39 migrants étaient morts dans l’une de ses caravanes.

Et demandé par un ami ce qu’il pensait être arrivé, il a dit qu’il «devait y en avoir trop et manquer d’air».

Ayant grandi dans une petite exploitation à Keady, Kennedy a ressenti la pression d’être l’aîné de quatre frères et sœurs, en particulier après que son père a eu un accident et ne pouvait plus travailler.

Mais il a accumulé trois infractions de conduite à partir de l’âge de 13 ans lorsqu’il a été pris illégalement au volant d’un tracteur.

Cela signifiait que, malgré l’obtention de son permis de poids lourds à l’âge de 19 ans, trouver du travail était difficile.

En juin de l’année dernière, M. Gormley, également du comté d’Armagh, lui a donné un emploi de conducteur de marchandises en Angleterre pour 550 £ par semaine.

Kennedy a affirmé qu’il avait accepté de remplacer les cigarettes illégales contre de «l’argent supplémentaire» et qu’il n’avait pas réalisé qu’il y avait des migrants.

Il est devenu méfiant lorsqu’il a aidé Hughes à ranger les biscuits souillés le 18 octobre de l’année dernière, mais a déclaré que le chef du transport avait « haussé les épaules ».

Maurice Robinson

Le chauffeur de camion de 26 ans, de Craigavon ​​en Irlande du Nord, a retrouvé les corps des 39 migrants après avoir récupéré la remorque dans laquelle ils se trouvaient à Purfleet.

Il a admis un homicide involontaire coupable, faisant partie du gang de passeurs de clandestins et ayant acquis des biens criminels.

Robinson a été chargé de récupérer la remorque le 23 octobre de l’année dernière et Nica lui a montré où l’emmener à Orsett la nuit précédente.

Dans les 23 minutes qui ont précédé son appel au 999, il a échangé une série d’appels avec Hughes et Nica, qui ont à leur tour alerté d’autres membres de l’équipe, y compris ceux qui attendaient à Orsett.

Lorsqu’il a parlé à Nica, il lui aurait dit: « J’ai un problème ici – des cadavres dans la remorque. »

Lorsqu’il a finalement appelé le 999, Robinson a affirmé qu’il avait retrouvé les corps après avoir entendu « un bruit dans le dos », même si les preuves suggéraient qu’ils étaient morts depuis des heures.

Valentin Calota

L’assistant embauché, originaire de Roumanie, a été payé 700 £ par Nica pour conduire une fourgonnette de migrants d’Orsett à Londres le 18 octobre de l’année dernière.

L’homme de 38 ans vivait et travaillait comme chauffeur de camion à Bradford, Essex et Birmingham pendant des années.

Calota, qui était célibataire et a quitté l’école à 16 ans, avait souvent le mal du pays et avait parfois du mal à gagner sa vie.

Son mode de vie précaire a conduit à deux mises en garde en 2011 et 2015.

Le 1er juillet 2011, il a tenté de voler des vêtements à Marks & Spencer et a été mis en garde pour vol à l’étalage.

Le 2 juillet 2015, il a été mis en garde pour fausse comptabilité après avoir tenté de payer de la nourriture et de la bière avec un faux reçu Coinstar dans une Asda à Barking.

Calota était au courant du commerce de Nica de cigarettes et d’alcool de contrebande, après s’être rencontré lors d’un barbecue à Orsett en 2017, a-t-il déclaré.

Il a affirmé qu’il avait été dupé par Nica et qu’il n’avait entendu ni vu de migrants lors du trajet d’une heure jusqu’à Londres pour livrer ce qu’il pensait être des cigarettes.

Calota a déclaré aux jurés: « Je n’aurais pas dû accepter de participer à une contrebande de cigarettes. J’aurais dû m’occuper de mes affaires et je suis vraiment désolé et je m’excuse.