Un couple de Vernon pleure de joie après avoir gagné 100 000 $

Montana Lowley et Jason Campeau investiront les gains dans une nouvelle maison

Les habitants de Vernon Montana Lowley et Jason Campeau sont les gagnants d’un billet à gratter de 100 000 $. (Photo BCLC)

Un couple de Vernon a fait un achat qui a changé sa vie au 7-Eleven sur la 32e rue et est maintenant plus riche de 100 000 $.

Montana Lowley et Jason Campeau ont acheté un billet à gratter et gagner Peppermint Payout au magasin. Après avoir découvert que leur billet était gagnant, cela a produit toute une gamme d’émotions.

« Je l’ai vérifié sur l’auto-vérificateur et j’étais sous le choc total », a déclaré Lowley, après être retournée au magasin pour vérifier la victoire. « Je ne savais pas quoi dire ou ressentir. Je pense que j’ai commencé à pleurer.

Lowley l’a qualifiée d ‘ »expérience qui a changé la vie », qui était « incroyable, choquante, excitante et soulageante à la fois ».

Le couple Vernon prévoit mettre le prix dans l’achat d’une première maison et a hâte d’économiser pour l’avenir.

@B0B0Assman

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

LoterieVernon