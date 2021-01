Selon les autorités, un couple canadien a violé les restrictions relatives aux coronavirus lorsqu’ils se sont rendus dans le territoire du Yukon la semaine dernière pour se faire vacciner, ce qui a suscité des accusations de droit et soulevé des inquiétudes au sujet d’une infection dans une communauté éloignée d’environ 100 personnes. Le couple, Rodney et Ekaterina Baker, de Vancouver, en Colombie-Britannique, encourt des amendes de 1000 $ pour ne pas s’isoler pendant 14 jours après leur voyage au Yukon, même s’ils avaient dit qu’ils le feraient, selon les archives judiciaires. De plus, M. Baker, 55 ans, qui était chef de la direction de la Great Canadian Gaming Corporation, qui exploite des casinos et des hôtels à travers le Canada, a démissionné de son poste dimanche. Mme Baker, 32 ans, est une actrice. Selon les documents d’accusation et les autorités du Yukon, les Bakers ont parcouru environ 1200 milles jusqu’à la capitale du Yukon, Whitehorse, le 19 janvier. La Société Radio-Canada a rapporté qu’au lieu de se mettre en quarantaine pendant les 14 jours requis, le couple a affrété un vol à destination de Beaver Creek, à environ 300 miles au nord-ouest de Whitehorse, jeudi dernier, a prétendu travailler dans un motel de la région et a obtenu ses photos.

Ils sont retournés à Whitehorse avant que les autorités, agissant sur un conseil de Beaver Creek, ne les retrouvent plus tard dans la journée, selon les archives judiciaires. «Je suis indigné par ce comportement égoïste et je trouve troublant que des gens choisissent de mettre leurs compatriotes en danger de cette manière», a déclaré John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon, dans un communiqué. «Les rapports allèguent que ces personnes ont été trompeuses et ont violé les mesures d’urgence pour leur propre avantage, ce qui est totalement inacceptable à tout moment, mais surtout pendant une crise de santé publique.» Janet Vander Meer, membre de la Première nation de White River qui fait du bénévolat depuis des mois pour aider à gérer la réponse de sa communauté à la pandémie, s’est rendue au centre communautaire de Beaver Creek lorsqu’une équipe mobile de vaccination est arrivée en ville jeudi. Cela s’est bien passé, a-t-elle dit, et elle et sa mère de 72 ans ont reçu des doses du vaccin Moderna. Mais elle a déclaré que son sang avait bouilli vendredi lorsqu’elle a appris qu’un couple marié avait été accusé d’avoir déformé qui ils étaient et d’avoir violé les protocoles afin de se faire vacciner. «La première chose qui m’est venue à l’esprit est le privilège», a déclaré Mme Vander Meer, 53 ans. « Comment osent-ils? J’étais indigné.

L’ARNm dans les vaccins est conçu pour résister un peu plus longtemps aux enzymes de la cellule, afin que les cellules puissent produire des protéines virales supplémentaires et provoquer une réponse immunitaire plus forte. Mais l’ARNm ne peut durer que quelques jours au maximum avant d’être détruit. Ces problèmes sont devenus particulièrement difficiles en raison des pénuries de vaccins et des problèmes de distribution ces dernières semaines. Maintenant, ils font l’objet d’une colère particulière à Beaver Creek. Angela Demit, chef de la Première nation de White River, a qualifié les Bakers de «multimillionnaires privilégiés» dans une déclaration lundi et a demandé pourquoi ils «mettaient notre communauté en danger de sauter la file d’attente». «Il est clair pour moi que parce que nous sommes une communauté à prédominance autochtone, ils ont supposé que nous étions naïfs», a-t-elle ajouté. « Il doit y avoir un signal clair envoyé que ce comportement est inacceptable. » Les efforts pour joindre les Bakers mardi n’ont pas abouti et on ne sait pas s’ils étaient représentés par un avocat. La Great Canadian Gaming Corporation annoncé La démission de M. Baker lundi. Il a ensuite déclaré dans un communiqué que l’entreprise «prend les protocoles de santé et de sécurité extrêmement au sérieux et que notre entreprise suit strictement toutes les directives et directives émises par les autorités de santé publique dans chaque juridiction où nous opérons. Beaver Creek, qui dépend fortement du trafic de la route de l’Alaska, a souffert économiquement des restrictions de voyage pendant la pandémie. La communauté est devenue une priorité pour les vaccinations en partie en raison de son éloignement, et des vaccins ont été mis à la disposition des adultes de tous âges. Les cartes d’identité du Yukon n’étaient pas requises.