Un couple de télévision populaire dans la vie réelle révélé comme favori pour remplacer Phil et Holly dans Dancing on Ice

MARVIN et Rochelle Humes ont été pressentis pour remplacer Phillip Schofield et Holly Willoughby dans Dancing On Ice.

Le couple marié, qui a organisé des émissions ensemble dans le passé, sont les derniers noms jetés sur le ring au milieu des spéculations selon lesquelles Holly et Phil démissionneront.

Marvin Humes et Rochelle Humes ont été pressentis pour Dancing On Ice[/caption]

Au cours du week-end, Phil a annoncé qu’il quittait This Morning, envoyant l’avenir du duo de présentation ensemble dans le chaos.

Selon Gambling.com, Marvin est 7/1 pour héberger, tandis que Rochelle est 6/5.

Les autres noms en lice incluent Stephen Mulhern à 4/5 et Alesha Dixon à 2/1.

Marvin et Rochelle, qui sont ensemble depuis 2010, ont brièvement animé This Morning ensemble et présentent maintenant The Hit List.

De nombreux fans pensent que Holly quittera Dancing On Ice, tandis que Phil pourrait rester au milieu de leur querelle en cours.

Rochelle a envoyé à Phil, 61 ans, un « grand amour » dans un post Instagram émouvant après son départ.

Elle a mis en ligne des images d’eux sur le plateau en train de rire sur le canapé et de s’amuser dans un segment de beauté.

Dans sa légende, elle a écrit : « Je fais fièrement partie de la famille This Morning depuis près de 10 ans et ces derniers temps, cela a été un plaisir absolu d’apprendre autant de vous.

« Merci pour toutes les leçons – vous êtes une source de connaissances et de rires. »

Holly et Phil ont vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines.

Holly a rejoint This Morning pour la première fois en 2009 après avoir présenté la compétition de patinage des célébrités.

Phil a fait pression sur les patrons d’ITV pour qu’ils la recrutent après leur succès qui a commencé trois ans plus tôt en 2006.

Rochelle a envoyé son amour à Phil après sa sortie[/caption]