Un couple de St. Louis accusé d’avoir affronté des manifestants de Black Lives Matter plaide coupable et confisque les armes à feu – RT USA News

Mark et Patricia McCloskey, le couple de St. Louis, Missouri filmé brandissant un fusil et une arme de poing contre des manifestants en colère qui ont fait irruption dans leur communauté fermée en juin dernier, ont accepté de payer des amendes et de confisquer leurs armes.

Jeudi, Patricia McCloskey a plaidé coupable à un délit de harcèlement et s’est vu infliger une amende maximale de 2 000 $. Son mari Mark a plaidé coupable à un délit de voies de fait au quatrième degré et a accepté l’amende de 750 $. L’arme de poing et le fusil qui leur ont été saisis seront détruits, ont rapporté les médias locaux. Les McCloskey sont devenus célèbres sur Internet fin juin 2020, lorsqu’ils ont été filmés face à une foule en colère de manifestants de Black Lives Matter qui avaient franchi une porte devant leur maison. À l’époque, Saint-Louis était en proie à des émeutes qui s’étaient propagées depuis Minneapolis, à la suite de la mort de George Floyd lors d’une arrestation policière bâclée quatre semaines auparavant.



Les manifestants ont déclaré qu’ils étaient pacifiques et se dirigeaient vers la maison du maire lorsque les McCloskey les ont menacés avec des armes à feu. Le couple, tous deux avocats au début de la soixantaine, a déclaré qu’il se sentait menacé après que des manifestants eurent brisé la porte de fer de la communauté privée et ignoré les panneaux d’interdiction d’intrusion. Lorsque la foule a attaqué ma maison, les médias ont affirmé que la porte était ouverte et qu’elle n’avait pas été démolie pour attaquer ma famille. Eh bien, regardez ici. On ne peut pas faire confiance à un média qui trompe constamment les Américains et glorifie la foule. pic.twitter.com/TAyLeYijEU – Mark McCloskey (@mccloskeyusa) 17 juin 2021 En juillet 2020, le procureur de la circonscription du Missouri, Kim Gardner, a inculpé le couple de crime d’utilisation illégale d’une arme et de délit d’agression. Gardner, une démocrate, a finalement été réaffectée de l’affaire, après qu’un juge a décidé qu’elle avait créé une apparence d’irrégularité en envoyant des courriels de collecte de fonds faisant référence à l’affaire dans sa campagne de réélection. Une autre difficulté dans l’affaire est survenue lorsqu’un document de l’accusation obtenu par les médias locaux a montré que l’arme de Patricia McCloskey était inutilisable lorsqu’elle a été saisie, mais a été réassemblée par le bureau de Gardner pour la rendre fonctionnelle.



Alors que Gardner a remporté sa candidature à la réélection, l’affaire a été confiée à l’ancien avocat américain Richard Callahan, qui a modifié les accusations le mois dernier en délit d’agression et de harcèlement, respectivement. Le couple n’a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a plaidé coupable à des accusations moins graves, mais les médias locaux c’est noté qu’un plaidoyer pour délit n’interférerait pas avec la campagne de Mark McCloskey pour le siège du Sénat américain qui s’ouvrira en 2022, avec le départ à la retraite du sénateur Roy Blunt, un autre républicain. Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!