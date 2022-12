Un couple de St. Charles offre deux billets pour le spectacle de Taylor Swift – Shaw Local

Pour les fans de Taylor Swift qui n’ont pas réussi à acheter des billets de concert pour sa tournée l’année prochaine en raison de la demande écrasante de billets, St. Charles’ Meg et Mike Whitted veulent donner un peu d’espoir en cette saison des fêtes.

Le couple offre deux billets pour l’un des spectacles de Swift en juin au Soldier Field de Chicago. Swift se produira du 2 au 4 juin au Soldier Field.

“C’est une excellente façon de redonner à notre communauté”, a déclaré Meg Whitted. “Étaient excités. J’espère que quelqu’un qui les veut vraiment, vraiment participera à ce concours et les gagnera.

Un gagnant sera annoncé à 17 h le 4 janvier sur Facebook. Pour entrer, rendez-vous sur mrswhitted.com.

“Ce sera amusant de voir la joie de celui qui gagnera ces billets et à quel point il sera excité lorsqu’il les ramassera”, a déclaré Mike Whitted. “Ce sera génial.”

Le gagnant sera tiré au sort.

Les Whitted n’ont pas réussi à acheter un billet pour leur fille de 12 ans, Suzie. Ils ont acheté les billets qu’ils offrent via un site de revente.

“Toutes mes copines, toutes ces mères avec qui je suis amie et toutes leurs filles, nous avons toutes vécu la même chose”, a déclaré Meg Whitted. « Les enfants étaient à l’école et s’attendaient à ce que tous les parents obtiennent les billets. Nous avons donc tous reçu un code de prévente. C’était un fan code de prévente. Nous nous sommes inscrits en ligne et avons attendu que la vente commence. Et presque immédiatement, dans les 30 minutes, il y a eu un problème avec la vente, alors ils ont fermé toute la vente et ont dit qu’il y avait un problème et qu’ils nous feraient savoir quand ça recommencerait. Mais vous ne pouviez pas quitter ce site. Nous étions donc tous sur nos téléphones pendant encore six heures. Certaines personnes se sont absentées du travail ou ont dû annuler des réunions pour pouvoir regarder attentivement leur téléphone. »

Après des heures d’attente, la vente a finalement recommencé et Meg Whitted a essayé d’acheter des billets. Mais le système ne voulait pas lui vendre les billets.

“Personne ne sait vraiment ce qui s’est passé, mais tous mes amis avaient la même chose où nous mettions tous des billets dans notre panier et ils ne vous laissaient pas les acheter. … Désormais, les sites de revente sont le seul moyen d’obtenir un billet. Les billets se vendent cinq à dix fois le montant initial, ce qui est scandaleux », a déclaré Meg Whitted.

Le concours est une continuation des efforts communautaires du couple. Cela inclut apporter de la joie aux femmes qui luttent avec des fleurs fraîches et une carte pour leur faire savoir que quelqu’un pense à elles et qu’elles sont aimées.

Le couple soutient également le Living Well Cancer Resource Center à Genève et CASA Kane County, une organisation bénévole à but non lucratif qui défend les enfants maltraités et négligés au sein du système judiciaire pour mineurs du comté.

Meg Whitted aimerait pouvoir donner des billets Taylor Swift à tous ceux qui en voudraient.

“J’adorerais acheter un billet pour tout le monde pour m’assurer que tout le monde puisse y aller”, a-t-elle déclaré. “Ce serait vraiment génial.”