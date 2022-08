Un couple de Shuswap ricoche après une blessure pour lancer une nouvelle brasserie à domicile

Une blessure liée au travail et une passion pour le brassage à la maison ont mené à la création d’une nouvelle entreprise pour Marc et Meaghan Zaichkowsky.

Après deux ans de planification et de préparation, le couple Shuswap a récemment ouvert sa nouvelle brasserie à domicile, Ricochet Brewing. Une partie de cette préparation comprenait la rénovation du garage pour deux voitures dans leur arrière-cour et sa transformation en une brasserie, avec leur propre machine à conserver.

Les premiers produits de Ricochet sont Mountainside Pilsner, Grapefruit IPA, Firehouse Red Ale et Coffee Stout. Marc a décrit la pilsner comme une “bière d’été légère et facile à boire”. L’IPA est également un favori de l’été, riche en houblon fabriqué avec des pamplemousses provenant du marché fermier de DeMille.

Les Zaichkowsky se sont associés au voisin et propriétaire du révérend Coffee Steve Janz pour créer la stout. Quant à la bière rousse, son nom est un hommage aux pompiers locaux et autres premiers intervenants.

Marc est chef des pompiers du service d’incendie de Tappen Sunnybrae et Janz pompier volontaire.

L’accident de travail que Marc a subi était dû à une chute d’une échelle alors qu’il dirigeait son entreprise de construction.

« J’ai subi quelques interventions chirurgicales et j’en suis arrivé au point où effectuer mes tâches habituelles de construction n’était plus une option viable », a déclaré Marc, expliquant qu’il devait abandonner les outils et passer davantage à la gestion. C’est à cette époque que le rêve d’une brasserie a commencé.

«C’était un passe-temps qui a commencé sur le pont arrière; c’est rapidement devenu une option viable pour une future carrière après avoir subi l’accident du travail.

Les Zaichkowsky ont été encouragés par des amis de la construction et des collègues pompiers, qui ont goûté leurs bières maison.

“Ils trouvaient cela très satisfaisant, et avec la quantité de lots différents que nous avions préparés et les différentes saveurs, nous avons décidé de les mettre en production et de démarrer une brasserie à grande échelle dans notre arrière-cour”, a déclaré Marc.

Au cours des deux années suivantes, le couple d’entrepreneurs a étudié la faisabilité d’une brasserie à domicile, puis a pris toutes les mesures nécessaires pour y arriver. Cela comprenait la collaboration avec Specific Brewing Distilling, qui a fourni tout l’équipement de brassage adapté à l’espace au sol et aux besoins spécifiques de Zaichkowsky.

“Notre principal objectif pour cette brasserie était la distribution”, a déclaré Marc. « C’est sur notre propriété personnelle et nous avons encore trois jeunes enfants dont nous devons nous occuper et nous voulons toujours vivre le style de vie Shuswap. Nous avons donc décidé d’en faire une entreprise à domicile et de contacter les magasins d’alcools et les restaurants pour qu’ils transportent notre produit pour nous.

«Ce n’est pas l’approche la plus courante. Le plus gros profit d’une pinte de bière se fait dans une salle de robinetterie où vous vendez 9 $ la pinte. Ici, nous vendons un peu moins de 5 $ la canette, donc les marges bénéficiaires sont différentes, mais nos frais généraux sont beaucoup plus faibles ici.

Les canettes produites par Ricochet présentent une silhouette de Bastion Mountain et une balle qui ricoche. Interrogés sur le nom de l’entreprise, les Zaichkowsky ont expliqué qu’il s’agissait de transition.

« Nous avons évité à Ricochet de subir les hauts et les bas de la vie, nos blessures dans le monde de la construction et de tirer le meilleur parti de ce qui nous a été donné et de le pousser au maximum », a déclaré Marc.

“Rebondir à partir de cela et se diriger dans une nouvelle direction”, a ajouté Meaghan.

Actuellement, les Zaichkowsky vendent leur produit en quatre packs au Market by the Bay/Music in the Bay de 17 h 30 à 21 h au Centennial Park à Blind Bay, et dans leur brasserie maison, au 3865 Sunnybrae Canoe Point Rd. (près de Sunnybrae Vineyards and Winery), ouvert le vendredi de 17h à 20h, le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 11h30 à 18h pas sur la route.

Les Zaichkowskys organiseront leur grande ouverture le samedi 6 août. Pour plus d’informations, visitez la page Ricochet Brewing sur Facebook.

BC Craft beerBièreBrasseries artisanalesShuswapShuswap LakePetite entreprise