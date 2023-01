Un couple de Salmon Arm met son véhicule électrique à l’épreuve lors d’un road trip à travers le Canada

Le voyage à travers le Canada d’un couple de Salmon Arm en véhicule électrique a permis à son véhicule électrique de fonctionner parfaitement, mais a révélé qu’il y avait place à l’amélioration en ce qui concerne les bornes de recharge de l’autoroute 1.

Au cours de l’été, Juanita Austin et son conjoint Jim McConnell ont décidé de se mettre au défi, ainsi que leur Kia Niro 2020 à moteur électrique, avec un road trip dans les Maritimes et retour. Ils voulaient faire le voyage tant qu’ils avaient encore assez d’énergie et d’enthousiasme pour « tenir la distance », explique Austin.

Et, en reconnaissant que les véhicules à essence sont un contributeur majeur aux émissions de gaz à effet de serre, ils voulaient utiliser le voyage pour « encourager autant de personnes que possible à passer aux véhicules électriques », ajoute-t-elle.

“Si nous pouvions traverser le pays uniquement à l’électricité, peut-être que d’autres seraient prêts à surmonter leur anxiété d’autonomie et à le faire aussi.”

Emballant le plus léger possible, Austin et McConnell partirent le 28 juillet. Leur plan était de suivre la route transcanadienne, pour l’essentiel, de Salmon Arm à la Nouvelle-Écosse.

« Nous avons eu quelques détours », dit Austin. « Le premier nous a emmenés à Delburne, en Alberta. pour une réunion de famille, puis nous avons rejoint la Transcanadienne jusqu’à Maple Creek, Sask. Nous avons fait un détour jusqu’à Rosetown, en Saskatchewan, puis nous sommes redescendus à Regina et avons suivi la Transcanadienne jusqu’à Kenora, en Ontario.

« Une conversation fortuite avec un autre conducteur de véhicule électrique nous a fait faire un détour majeur, vers le sud jusqu’à Sioux Narrows et vers Fort Frances, puis vers l’est vers Thunder Bay. Le détour était dû au fait que les quelques stations EV sur la Transcanadienne n’étaient pas fiables et que nous ne voulions pas être remorqués. Cette personne venait de faire face à une facture de remorquage de 500 $.

Austin dit qu’ils sont allés jusqu’à Blind River, à l’est de Sault Ste. Marie, lorsqu’ils ont réalisé qu’ils avaient contracté le COVID. Ils ont finalement pu s’isoler dans un presbytère vide mis à leur disposition à Kazabazua, au Québec.

« Nous n’avions pas prévu d’être là avant cinq jours, mais pourrions-nous arriver plus tôt ? Nos hôtes ont dit oui et nous sommes arrivés à 21h30 dans une maison avec des placards et un réfrigérateur pleins de nourriture, des lits faits et des serviettes propres », raconte Austin. “Nous avons attendu notre isolement dans le presbytère centenaire et avons été si bien pris en charge par nos hôtes et les autres membres de la communauté.”

De là, le couple a continué vers l’est, à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick.

« Nous avons serpenté jusqu’à Halifax, puis nous nous sommes dirigés vers la piste Cabot au Cap-Breton. De là, nous avons pris le ferry pour l’Île-du-Prince-Édouard pour une visite rapide et une visite.”

Le voyage de retour a suivi, Austin et McConnell étant revenus à Salmon Arm le 23 septembre.

Alors que leur véhicule fonctionnait parfaitement, le couple a rencontré des problèmes avec les bornes de recharge. Dans une station-service, on leur a dit après avoir commencé à recharger leur véhicule que le chargeur ne fonctionnait pas.

“Cela se chargerait pendant environ cinq minutes, puis s’arrêterait”, explique Austin. “Oh, et le gars qui s’occupait de toutes leurs bornes de recharge dans l’ouest du Canada était à San Francisco.”

Un ami a parlé au couple de PlugShare, un site Web où ils pouvaient trouver des bornes de recharge de niveaux 2 et 3 le long de l’itinéraire, et lire les commentaires d’autres utilisateurs de véhicules électriques, y compris des informations sur les chargeurs qui produisaient une quantité d’énergie décente, et lesquels étaient simplement Ca ne fonctionne pas.

Un autre défi était la nécessité pour différentes applications d’utiliser les différentes stations de recharge auxquelles elles se sont arrêtées en cours de route.

“Pour deux Luddites informatiques, ce fut une courbe d’apprentissage très stressante”, déclare Austin.

Quoi qu’il en soit, Austin et McConnell ont été poussés à terminer leur voyage.

« Nous sommes tenaces. De temps en temps, nous avons dû nous rappeler que les essais étaient une partie acceptable de l’aventure, et que nous étions allés trop loin pour abandonner… Nous avons essayé d’être philosophes – en réalisant que l’infrastructure semble toujours suivre la nouvelle invention, pas la diriger. . Nous étions des pionniers, faisant cela pour encourager les autres, nous disions-nous. Et nous n’avons jamais eu à nous faire remorquer, que ce soit par un cheval ou une dépanneuse.

Le voyage a duré 58 jours – plus de 200 heures de conduite. Au cours de cette période, Austin et McConnell ont ajouté 14 059 kilomètres à leur compteur kilométrique et cinq applications de station EV à leur téléphone. Avec zéro émission de GES, le couple a estimé qu’il en coûtait 700 $ (5 $ par 100 kilomètres) pour parcourir les 14 000 km.

Après avoir fait le voyage, Austin et McConnell ont quelques recommandations pour les pouvoirs en place pour rendre la transition vers les véhicules électriques plus faisable. La première consiste à normaliser l’infrastructure dans tout le pays afin qu’elle soit plus conviviale.

“Simplifiez les choses – vous pouvez vraiment utiliser une carte de crédit ou une carte de débit au fur et à mesure”, dit Austin, notant que certaines bornes de recharge veulent que vous achetiez à l’avance une certaine quantité d’énergie. “Cela pourrait convenir si vous vivez dans la province et que vous utiliserez les stations à plusieurs reprises, mais pas si vous ne faites que passer, ce qui vous laisse un crédit inutilisé.”

Le couple recommande également une meilleure signalisation indiquant où se trouvent les bornes de recharge.

“Nous avons besoin de services de réparation bien meilleurs et plus rapides lorsqu’une station est en panne”, déclare Austin. « Il y a certainement des opportunités d’emploi dans ce secteur qui devraient être encouragées et soutenues par tous les niveaux de gouvernement.

En ce qui concerne le gouvernement, le couple suggère qu’il y ait au moins un rabais partiel disponible pour l’achat de véhicules électriques d’occasion – pas seulement des rabais pour les véhicules neufs.

Dans l’ensemble, le voyage a été un succès, offrant à Austin et McConnell l’occasion de voir le pays et de se connecter en personne avec leur famille, leurs amis et «de nombreux étrangers aimables qui ont été utiles en cours de route».

