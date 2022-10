Un couple de Salmon Arm capture l’esprit du week-end avec un nouveau restaurant – Kelowna Capital News

Après deux ans de planification et de préparation, Michael et Jenny Vu ​​sont prêts à aider les gens à se détendre et à se reconnecter dans leur nouvel établissement de restauration, Weekends Restaurant & Lounge.

Le couple derrière Salmon Arm’s Hanoi 36 au 141 Hudson Ave., a ouvert Weekends le 15 septembre. Cependant, ils ont célébré l’ouverture officielle de leur nouveau restaurant au 321 Alexander St. le 1er octobre.

“Cela fait deux ans que nous avons lancé ce concept”, a déclaré Michael, expliquant que Weekends est né du désir d’avoir un endroit à Salmon Arm où les gens pourraient se rassembler, se détendre, prendre un verre et partager des plats de style tapas.

“Les week-ends sont venus comme une sorte de besoin pour les gens de se reconnecter, car les deux dernières années ont été assez difficiles à travers Covid et tout…”, a déclaré Michael, décrivant l’atmosphère des week-ends comme une énergie plus élevée mais accueillante pour tout le monde, y compris les familles qui veulent profiter une soiree.

«Avec la population croissante de Salmon Arm, nous constatons que de nombreuses jeunes familles s’installent également dans la région. Avec ça, je sais que les pubs et les bars n’autorisent pas les enfants. Ce serait en quelque sorte l’entre-deux.

En entrant dans les week-ends, les yeux sont immédiatement traités avec un festin d’art et de design locaux qui capturent la philosophie du Vu pour les week-ends, d’un grand cerisier en fleurs planant au-dessus de la zone du bar, à une image panoramique imposante d’un coucher de soleil coloré illuminant les montagnes et l’eau ci-dessous, peint par les artistes muralistes Roxi Hermsen et Rebecca Shepherd (qui a également peint la fresque murale à Hanoi 36). Près d’une table à l’arrière du restaurant se trouve un mur vivant créé par Conrad Wilkins d’Artisan Industries Inc. Sur un autre mur sont encadrés des collages de papillons colorés fabriqués par Chere Strain.

“Ce que nous visons, c’est de donner aux gens un sentiment de détente”, a déclaré Michael. « C’est comme lorsque vous arrivez pour la première fois sur ce site de camping. Vous voyez l’eau, vous voyez les arbres, vous voyez les montagnes. C’est le genre de sentiment que nous voulons que les gens aient lorsqu’ils entrent ici.

Alors que le décor apaise l’esprit, le menu de Weekends a été conçu pour exciter le palais.

“Le choix des plats pour le menu était un effort combiné de ma femme et moi”, a déclaré Michael, qui est également le chef de Weekends. «Ce sont les plats que nous avons vraiment appréciés lorsque nous étions à Vancouver et que nous avons visité d’autres restaurants de tapas… Notre objectif n’était pas de nous limiter à un type de cuisine, mais en quelque sorte d’introduire Salmon Arm dans différents types de cuisine.»

Trois types de poutines sont au menu, chacune avec la touche personnelle de Michael. D’autres plats à partager incluent des bouchées de steak, une planche de charcuterie avec diverses viandes, fromages et autres plats, des moules frites (moules de Nouvelle-Zélande cuites avec du vin blanc, du bacon fumé, des oignons, de l’ail, des tomates cerises et servies avec des frites fines) et des week-ends ‘ poulet frit.

“Nous avons beaucoup expérimenté avec cela, et nous avons en fait trouvé la bonne pâte, puis nous avons développé les sauces…”, a déclaré Michael à propos du poulet. “Nous sommes très satisfaits de ce à quoi nous sommes arrivés.”

Le week-end est ouvert le midi de midi à 14h30, du mardi au samedi. Pour le dîner, le restaurant est ouvert de 17h à 21h du mardi au jeudi et de 17h à 21h30 le vendredi et le samedi.

Michael a d’autres plats en tête qu’il prévoit d’introduire en tant que plats spéciaux ou ajouts au menu, qui peuvent être consultés sur weekendsrestaurant.com.

Pour plus d’informations, visitez le site Web de Weekends ou suivez sa page sur Facebook.

lachlan@saobserver.net

RestaurantsSalmon ArmShuswap