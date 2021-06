Un couple de Saint-Louis qui a affronté les manifestants du BLM rend ses armes à l’État… puis achète un NOUVEAU AR-15 – RT USA News

Fraîchement sortis d’un accord de plaidoyer qui nécessitait l’abandon des armes qu’ils brandissaient contre les manifestants de Black Lives Matter l’année dernière, Mark et Patricia McCloskey ont présenté un tout nouvel AR-15, un mois après que Mark a annoncé sa candidature au Sénat.

Les McCloskey sont devenus des noms familiers en juin dernier, lorsque le couple a regardé les émeutiers de Black Lives Matter qui ont démoli une porte devant leur maison à St. Louis, Missouri – Mark tenant un fusil et Patricia emballant un pistolet.





Aussi sur rt.com

Un couple de St. Louis accusé d’avoir affronté des manifestants de Black Lives Matter plaide coupable et confisque des armes à feu







Le mari et la femme ont d’abord été giflés pour crime, mais ils ont plaidé coupable jeudi pour délit d’agression et de harcèlement, respectivement. Les deux hommes ont été condamnés à une amende et ont reçu l’ordre de remettre leurs armes, qui avaient été saisies après le tristement célèbre incident.

Cependant, l’accord de plaidoyer ne concernait que ces armes à feu spécifiques. Cela ne leur interdisait pas de sortir tout droit et d’acheter de nouvelles armes.

Dans une publication sur les réseaux sociaux samedi, Mark McCloskey a présenté un nouvel AR-15 dans un magasin d’armes, annonçant qu’il était « vérifier mon nouveau AR. » Il a déclaré à Fox News dimanche que « Nous avons l’intention de garder nos armes et de les porter. Nous sommes un État de transport constitutionnel. je vais les remplacer [guns] que l’État a pris. »

L’affaire McCloskey a catapulté le couple vers une renommée nationale, et leur refus de s’excuser en a fait des héros pour de nombreux conservateurs. Ils ont pris la parole lors de la Convention nationale républicaine de l’année dernière, et Mark a annoncé une candidature au Sénat américain en 2022 le mois dernier, décrivant lui-même comme « un combattant éprouvé contre la foule. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !