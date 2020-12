Un vétéran de l’armée de 72 ans et sa femme ont pour mission de donner des milliers de jouets faits à la main aux enfants et aux parents de Desert Hot Springs, en Californie. Le couple agit comme un vrai père Noël, qui a passé la dernière décennie à fabriquer des jouets après avoir rejoint un club de menuiserie dans le cadre d’un projet de construction de jouets pour enfants.

Mike Sullivan, qui a servi 26 ans dans l’armée, lors d’une conversation avec CNN, leur a dit qu’après sa retraite, il s’ennuyait et avait besoin de quelque chose à faire. Il a également ajouté que pendant la période de Noël, ils avaient la chance de donner des jouets aux enfants et de voir à quel point c’était une joie pour eux.

Le passe-temps a commencé il y a environ sept ans dans un magasin de bois derrière leur maison et ils ont fabriqué plus d’un millier de jouets jusqu’à présent. Sullivan a dit CNN qu’il conçoit lui-même les jouets car ils «viennent en quelque sorte dans sa tête» et que sa femme les peint et les décore.

Le couple distribuera des jouets pour réconforter les enfants dans le besoin, car de nombreux parents sont sans travail en raison des effets néfastes de la pandémie sur l’économie. Le couple prend également des précautions et a programmé des gens à intervalles réguliers pour venir voir leurs jouets à l’extérieur de leur maison dans la vallée de Coachella. Le couple a dit CNN qu’ils «essaient également d’imposer une distanciation et un masquage sûrs».

Ils ont livré des jouets à une classe de maternelle, à la Coachella Valley Rescue Mission et à un garde-manger d’église cette semaine et ont également envoyé des jouets à Indiana et au Texas. Le couple finance tout le processus par lui-même et a également admis que cela devenait difficile. Mais Mike dit qu’il enverra les jouets partout où il le pourra aussi longtemps qu’il en aura les moyens.

Les 15 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants du couple sont des testeurs de jouets. Ils fabriquent également des jouets à des fins éducatives. L’épouse de Mike, Judy, a également déclaré que lorsqu’ils remarquaient les enfants jouer avec des jouets, ils adoraient savoir ce que les tout-petits aimaient ou n’aimaient pas dans les jouets.

Le premier sergent de l’armée à la retraite a également déclaré que son père était mineur et qu’ils étaient considérablement pauvres lorsqu’ils grandissaient dans le Montana. Ses frères aînés étaient tous deux des menuisiers qui fabriquaient des jouets pour lui quand il était enfant.

Le couple a également déclaré qu’ils le faisaient pour les moins fortunés et refusaient de prendre de l’argent pour des jouets. Leur fille a expliqué que ses parents avaient dépensé 19 000 $ l’année dernière en fournitures, tandis que le club de travail du bois auquel le couple avait adhéré contribuait 3 000 $. Le couple a commencé une GoFundMe pour aider et Mike espère que jusqu’à l’année prochaine, il sera en mesure d’aider quiconque le contactera pour un cadeau de Noël.