Un couple de réfugiés afghans accuse la marine américaine d’avoir enlevé leur bébé | Nouvelles américaines

Un couple afghan arrivé aux États-Unis en tant que réfugié poursuit un marine et sa femme pour avoir prétendument enlevé leur bébé.

Le couple de jeunes mariés a été sauvé de Kaboul et emmené à Washington par le marine, Joshua Mast, pendant la période chaotique retrait des troupes américaines l’année dernière.

La petite fille avait été sauvée deux ans plus tôt des décombres d’un raid des forces spéciales américaines qui avait tué ses parents et ses cinq frères et sœurs, et était partie vivre avec le couple – son cousin et sa femme – après avoir passé des mois dans un hôpital militaire américain.

Lorsqu’ils sont arrivés aux États-Unis fin août 2021, M. Mast les a sortis de la ligne des arrivées internationales et les a conduits à un inspecteur, selon une action en justice qu’ils ont déposée le mois dernier.

Ils ont été surpris lorsque Mast a présenté un passeport afghan pour l’enfant, a déclaré le couple, et ils ont remarqué que son nom de famille avait été changé en Mast.

À l’insu de la famille, selon des documents déposés au tribunal, le marin et sa femme, Stéphanie, avaient adopté l’enfant dans un tribunal de Virginie, à 7 000 milles de là.

Le couple dit que M. Mast, après avoir brandi des papiers de garde, a pris le bébé au couple cinq jours après leur arrivée aux États-Unis. Ils n’ont pas revu le jeune depuis.

“Après qu’ils l’aient enlevée, nos larmes ne s’arrêtent jamais”, a déclaré la femme afghane, qui a demandé à rester anonyme, à l’Associated Press.

“En ce moment, nous ne sommes que des cadavres. Nos cœurs sont brisés. Nous n’avons aucun projet d’avenir sans elle. La nourriture n’a pas de goût et le sommeil ne nous donne pas de repos.”

“Nous avons agi admirablement”

Dans une action en justice fédérale déposée en septembre, la famille afghane a accusé les Mast de séquestration, de complot, de fraude et d’agression.

M. Mast a affirmé que sa femme et lui étaient les parents légaux de la jeune fille, qui a maintenant trois ans et demi, et qu’ils “avaient agi admirablement” pour la sauver.

“Joshua et Stephanie Mast n’ont rien fait d’autre que s’assurer qu’elle reçoive les soins médicaux dont elle a besoin, à grands frais et sacrifices personnels, et lui offrir un foyer aimant”, ont écrit les avocats des Mast.

Les Mast ont également qualifié les allégations de la famille afghane d'”attaques scandaleuses et imméritées” contre leur intégrité et ont fait valoir dans les documents déposés devant le tribunal qu’ils avaient travaillé “pour protéger l’enfant contre les dommages physiques, mentaux ou émotionnels”.

Ils ont demandé à un juge fédéral de rejeter la poursuite.

L’épreuve a attiré plusieurs départements du gouvernement américain, qui ont fait valoir que l’incident présumé pourrait nuire considérablement aux relations militaires et étrangères.