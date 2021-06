Un couple de Randy surpris en train de SEXE en randonnée à 6 500 pieds par webcam de montagne avant que les clichés ne soient republiés dans une erreur logicielle

Un couple RANDY a été surpris en train de SEXE lors d’une randonnée à 6 500 pieds par une webcam de montagne avant que les clichés ne soient republiés dans une erreur logicielle.

La webcam panoramique, qui prend des clichés toutes les 20 minutes, a capturé le couple et l’a mis en ligne avant de remarquer leurs actes coquins.

La webcam a accidentellement filmé le couple excité et l’a posté en ligne[/caption]

Les caméras des montagnes Nock, qui sont la chaîne de montagnes la plus à l’ouest et la plus haute des Alpes de Gurktal en Autriche, ont pris deux alpinistes en train de s’amuser plus tôt ce mois-ci.

Et les images sont maintenant devenues virales.

L’homme et la femme inconnus ont décidé de faire une sieste spontanée sur la montagne – qui s’est rapidement transformée en un moment plutôt érotique.

Les deux hommes se sont d’abord assis l’un à côté de l’autre et ont profité de la vue romantique au-delà de la limite des arbres – avant que la caméra ne les surprenne allongés nus et étroitement enlacés sur l’herbe vers 12h20.

Les tourtereaux inconnus ont disparu de la vue de la webcam seulement 20 minutes plus tard à 12h40, mais sont devenus viraux plusieurs jours plus tard.

En Autriche, tous les enregistrements de lieux publics sont strictement réglementés et dans la plupart des cas interdits avec des amendes sévères pour toute infraction.

Ronald Schellander, de Web Media Solutions, a expliqué que les caméras panoramiques et météorologiques ne sont pas considérées comme des caméras de surveillance car elles ne transmettent pas d’enregistrements en continu.

Il a ajouté que ces types de systèmes de surveillance prennent généralement des photos à haute résolution plusieurs fois par jour et a exprimé sa préoccupation face à la situation inconfortable dans laquelle les images intimes ont été rendues publiques.

Schellander a déclaré : « Fondamentalement, nous positionnons les caméras de manière à ce qu’aucune personne ne puisse être reconnue en raison de la résolution de la caméra ou de la distance. »

Il a dit qu’habituellement, ils utilisaient le logiciel pour s’assurer que les visages des gens étaient pixelisés et que rien qui violait la vie privée de quiconque n’était publié.





Cependant, il semble que le logiciel n’ait pas réussi à signaler ces images, peut-être parce que les visages du couple n’étaient pas visibles.

Selon les médias locaux, il y a un panneau d’information sur Nockalm Road qui mène au parc national, qui indique que la zone est couverte par des caméras.

Il n’y a aucune autre information sur qui était le couple et si le couple a raté le signe et n’était pas au courant de la possibilité d’être filmé.