Un couple de personnes âgées s’est précipité à l’hôpital après l’attaque à la ” bombe à essence ” de leur maison, alors que les flics lancent une enquête sur l’incendie criminel

Un couple de personnes âgées a été transporté d’urgence à l’hôpital après l’explosion d’une “bombe à essence” à leur domicile hier soir.

Les conditions de l’homme et de la femme sans nom sont actuellement inconnues, car les flics du Merseyside ont lancé une enquête urgente sur l’incendie criminel pour retrouver leurs agresseurs.

L’incendie a éclaté à une adresse à Old Swan, Liverpool, tôt jeudi matin Crédit : Google

L’incendie vicieux a éclaté dans leur maison à Old Swan, Liverpool, aux premières heures de jeudi matin.

Les résidents âgés auraient été alités au moment de l’attaque et auraient été inhalés par la fumée et auraient subi d’autres blessures pendant le drame.

Un incendie a été signalé pour la première fois au 999 vers 3 h 20, incitant les services d’urgence à se précipiter sur les lieux.

Mais la maison était déjà entourée de flammes féroces au moment où les équipages sont arrivés.

Le couple a de la chance d’être en vie, car les enquêtes suggèrent jusqu’à présent que l’enfer a été déclenché délibérément.

Les services d’incendie et de police locaux ont uni leurs forces pour résoudre le mystère de l’incendie criminel inexpliqué.

Un témoin oculaire, qui a demandé à ne pas être nommé, a même déclaré qu’une “bombe à essence” avait déclenché l’incendie.

Ils ont ajouté: “C’est terrible que ce couple soit au lit et cela arrive. C’est un couple de personnes âgées.

“La police se promène et ils ont une unité installée à l’arrière. La police fait maison par maison plus tard.”

La police a confirmé dans un communiqué que ses enquêtes étaient en cours et a désespérément exhorté les témoins à se manifester pour aider à résoudre le crime.

Un porte-parole de la police de Merseyside a déclaré: “Vers 3 h 20 du matin, des agents ont été appelés pour signaler un incendie dans une propriété de la région. Le service d’incendie et de sauvetage de Merseyside a assisté et éteint l’incendie à une adresse sur Dorien Road.

“Un homme et une femme ont été transportés à l’hôpital après avoir inhalé de la fumée et d’autres blessures. D’autres rapports et examens ont établi que l’incendie avait été causé délibérément.

“Une enquête conjointe entre le service d’incendie et de sauvetage du Merseyside et la police du Merseyside est en cours et toute personne disposant d’informations est priée de contacter la police.”

Toute personne ayant été témoin de l’incident ou disposant d’informations peut contacter la police par DM via @MerPolCC ou Facebook ‘Merseyside Police Contact Centre’ en utilisant la référence 22000649658.

Vous pouvez également contacter l’association caritative indépendante Échec au crime de manière anonyme, au 0800 555 111 ou via leur formulaire en ligne à l’adresse : https://crimestoppers-uk.org/give-information/give-information.

L’incendie terrifiant fait suite à une “heure sombre” pour Liverpool après la mort d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans.

L’écolière a été abattue lundi dernier dans un meurtre qui a secoué la ville.

Un policier a utilisé sa main pour couvrir la blessure par balle d’Olivia alors qu’il l’emmenait à l’hôpital, selon une enquête entendue cette semaine.

Il a pris la fillette de neuf ans dans ses bras lorsqu’il l’a trouvée mourante chez elle.

Une semaine plus tard, des images effrayantes ont été diffusées montrant le moment où le tireur “de sang-froid” a fui la maison familiale d’Olivia en courant dans les rues.

Il montre l’homme encapuchonné courant dans les rues sombres le 22 août loin du domicile d’Olivia quelques instants après l’horreur.

Le chef des enquêtes, Mark Kameen, a déclaré que l’on pensait qu’il portait deux armes à feu qui ont été utilisées lors de la fusillade mortelle.

On pensait auparavant qu’une seule arme avait été utilisée – les flics recherchaient toujours les armes.

Mardi, le capitaine du Liverpool FC, Jordan Henderson, a rendu hommage au joueur de neuf ans lors de la victoire 9-0 de l’équipe sur Bournemouth – révélant un maillot arborant l’inscription « RIP Olivia YNWA ».