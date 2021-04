La pandémie de coronavirus a éloigné beaucoup d’entre nous de nos proches et les restrictions de la distanciation sociale étaient plus strictes pour les personnes âgées car elles sont plus susceptibles de développer des symptômes mortels de l’infection. C’est dans ces circonstances qu’un couple britannique est resté longtemps séparé depuis que la pandémie a pris le dessus sur leur vie.

Cependant, dans une vidéo récente partagée sur les réseaux sociaux, on a vu comment les deux ont finalement eu leurs retrouvailles émotionnelles. Le couple basé à Mansfield, Gordon et Mary Davis, tous deux âgés de 89 ans, ont dû passer des mois séparés après que Gordon soit tombé malade. Selon un rapport de BBC, lorsqu’une chambre est devenue disponible au Baily House Care Home à Mansfield, où Mary avait séjourné, ils ont finalement été réunis. La vidéo émotionnelle de leur réunion a été partagée sur les plateformes de médias sociaux. Il a été redistribué par Rex Chapman sur Twitter, où il a recueilli plus de 3,8 millions de vues.

Dans la vidéo de trente et une secondes, Mary est vue en train de marcher à l’aide d’une machine à marcher et dès qu’elle voit Gordon, sa mâchoire tombe et avec un visage béant, elle exprime sa surprise. Mary quitte sa machine de marche et se dirige vers son mari qui pose également sa canne. Les deux se tiennent dans une étreinte amoureuse et s’embrassent en se regardant. Une infirmière peut être vue en train de soutenir Gordon par les bras alors que le couple s’embrasse.

Aimée par plus de 115,3K utilisateurs et retweetée plus de 20k fois, la vidéo a touché le cœur de plusieurs personnes.

Manchester, Angleterre: Après ne pas avoir vu sa femme Mary pendant plusieurs mois en raison de la pandémie, Gordon a décidé de la surprendre en emménageant dans une résidence avec assistance pour qu’ils puissent être ensemble. Voici les retrouvailles…pic.twitter.com/Kx40D57WzJ – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 14 avril 2021

Commentant la vidéo, les internautes ont partagé leurs réactions larmoyantes. L’un des utilisateurs a commenté à quel point la partie où le couple vient d’abandonner ses aides à la marche et de se courir est « classe ».

Le peu où ils abandonnent les aides à la marche et se courent les uns sur les autres est classe !! – Charlie Baker (@CharlesThinking) 15 avril 2021

Je ne pleure pas… tu pleures. – Kyle Cannon (@ TheHeavyHitter1) 15 avril 2021

Alors qu’un autre utilisateur a commenté, comment ils n’ont pas pleuré pendant longtemps et que cette vidéo est arrivée à temps.

Ok, je n’ai pas encore pleuré bien aujourd’hui, mais ça suffit maintenant. 14 avril 2021

OMG, c’est si gentil! C’est le vrai amour ❤️ Si difficile à trouver de nos jours 😢 – Sara (@ Lila7158) 16 avril 2021

Cette magnifique infirmière soignante qui essaie de rester ensemble est si douce. Je ne pleure pas du tout. – Scribbler Griff 🎨 🕷️ (@Maxmycat) 16 avril 2021

Pour certains, la vidéo était l’exemple le plus pur du véritable amour, ce qui est assez rare de nos jours.

