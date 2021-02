Un couple de personnes âgées de Kolkata a gagné Internet avec ses mouvements de danse et les internautes ne peuvent pas en avoir assez. Une vidéo du jeune couple de cœur a fait surface en ligne où on peut les voir vibrer sur un single romantique à succès des années 90 dans un café local. Le clip réconfortant qui est devenu viral sur les réseaux sociaux les montre en train de se mettre au rythme de Woh Chali Woh Chali Dekho Pyar ki Gali des Vikings de Bombay. Le couple a mis le feu au sol avec leurs charmants mouvements de danse.

Les images ont été partagées par une utilisateur nommée Mamta Sharma Das sur son compte Instagram. Le mari portait un pull et un pantalon. La femme peut être vue vêtue d’un sari. Se donnant des objectifs de couple majeurs, le duo mari et femme a dansé toute la nuit en profitant de la musique au maximum. Ils semblaient absorbés en jouant au vieux numéro romantique et semblaient également inconscients des spectateurs qui regardaient avec admiration.

La chanson populaire était jouée par un groupe au Hard Rock Cafe de Kolkata. Le message mentionnait également que le chanteur principal du groupe jouant le tube des années 90 était le fils du couple de danseurs. Non seulement le couple enthousiaste a fait étalage de ses talents de danseur, mais a également étonné les spectateurs en donnant une performance bien synchronisée.

L’adorable vidéo de danse du couple a pris d’assaut Internet. Les téléspectateurs ont applaudi le couple vivant et ont versé une foule de cœurs dans le fil de commentaires. Les utilisateurs de la plateforme de partage de photos ont loué l’esprit du couple puissant. Beaucoup leur ont exprimé leur gratitude pour avoir inspiré la jeune génération et avoir diffusé des ondes positives. La vidéo qui fait fondre le cœur est devenue virale, recueillant près de 8 vues lakh et est largement diffusée sur les sites de réseaux sociaux. Le message a également recueilli 30, 753 likes et plus.

Un utilisateur a commenté à quel point ils écrasaient le couple et l’ambiance. Un autre a dit que c’était trop génial. Tout le monde devrait être comme eux et profiter de chaque âge et de chaque étape de la vie. Un troisième a remarqué le calme de la dame et la façon dont l’homme se balançait dans la vidéo.

Une autre personne a souligné qu’ils dansaient pour eux-mêmes et qu’ils le sont aussi sur le moment. «Hahaa ce serait totalement moi dans les années à venir, je peux faire vibrer la piste de danse dans un sari et comment. Tellement romantique », a plaisanté un individu dans le fil de commentaires.