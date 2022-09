Un couple de personnes âgées dansant sur un terrain de baseball vous donnera des objectifs de vieillissement

Faut-il vraiment être jeune pour “danser comme si personne ne regardait ?” Eh bien, si vous le pensez, un couple est prêt à vous prouver le contraire en tapant du pied pour impressionner. Une vidéo a récemment fait surface sur les réseaux sociaux qui montre un couple de personnes âgées en train de danser sur de la musique sur un terrain de baseball.

Apportant les bons mouvements, chargés de la bonne attitude, on voit le couple profiter de la compagnie de l’autre. La paire est si bien coordonnée qu’elle peut donner du fil à retordre à de nombreux jeunes couples. Alors que la femme est vue en train de tourbillonner au rythme des rythmes, l’homme est vu en train de la compléter avec ses propres joyaux.

La vidéo a fait surface sur Instagram et était accompagnée d’une légende qui disait: “Si ce n’est pas mon avenir, je n’en veux pas.” Jetez un oeil au clip ici:

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a été regardée par plus de 12 millions de téléspectateurs et a reçu des milliers de commentaires d’internautes. Un utilisateur a dit: “Oh mon dieu, c’est génial.” Un autre a commenté : « Cela me donne la VIE ! Aimer!” “Grand-mère est en train de le tuer, mais avons-nous vu comment grand-père saute au sol et frappe ces poussées pelviennes !” a déclaré un utilisateur. “Je pense que grand-père a de meilleurs mouvements”, a écrit l’un d’eux.

Il s’avère que le vieux couple n’est pas seulement tombé sur un terrain de baseball et un caméraman qui a capturé cette incroyable performance. En fait, le couple a lancé le premier lancer lors du match de baseball qui s’est tenu le 29 août entre les Marlins de Miami et les Dodgers de Los Angeles.

Le couple a une suite assez importante sur Instagram et est un couple de danseurs assez populaire sur la plate-forme de médias sociaux. Une de leurs vidéos a recueilli près de 4 millions de vues.

En voici un autre qui a franchi la barre des 90 lakh, avec des vues atteignant presque un crore.

Ne sont-ils pas divertissants et vraiment inspirants ? Qu’est-ce que tu penses?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici