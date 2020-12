Une personne âgée a été dupée par une étudiante après que la femme âgée ait demandé l’aide de son jeune voisin pour les transactions d’argent et la gestion mobile à Nehru Vihar à Delhi.

La jeune fille a été arrêtée pour avoir dupé son voisin âgé de 2,38000 Rs entre novembre 2019 et mars 2020 après que le fils de la femme a eu connaissance des transactions non autorisées et a déposé une FIR auprès de la cyber cellule du district nord.

L’accusé Swati (nom changé) a révélé que la femme qui avait été dupée était sa voisine, qui lui demandait de l’aide pour les transactions d’argent et la gestion du portefeuille mobile. En novembre, la victime a reçu une nouvelle carte de débit et lui a demandé de générer un code PIN car elle ne connaissait pas bien cela. Sur sa demande, Swati a accompagné la victime à un guichet automatique et a généré son nouveau code PIN.

« Elle a également ajouté la carte de débit à son portefeuille électronique en utilisant les détails de la carte et l’OTP qu’elle a obtenues en accédant au téléphone portable de la victime. Après avoir utilisé OTP, l’accusé a utilisé pour supprimer le message OTP et le message de déduction du montant du téléphone portable Elle a dépensé l’argent pour acheter des vêtements, des articles ménagers, de la nourriture et des recharges mobiles », a déclaré Anto Alphonse, de DCP Nord.

L’accusé poursuit des études de licence (programmation) à la School of Open Learning de l’Université de Delhi.