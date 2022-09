L’une des dernières cartes signées à la main de la reine Elizabeth II a été remise à un couple de personnes âgées au Royaume-Uni, ce qui en fait l’une des rares personnes au monde à avoir cet honneur. Selon un rapport de Metro, Tricia Pont et son mari Ray ont ouvert la carte à l’occasion de leur 60e anniversaire de mariage. Le couple de Surrey a déclaré qu’il se sentait «privilégié» d’avoir l’une des dernières cartes signées à la main de la reine. De nombreux couples au Royaume-Uni qui ont célébré leurs noces de diamant cette année ont reçu de telles cartes.

Après avoir ouvert la carte, Pont et son mari Ray, tous deux octogénaires, sont sortis pour un déjeuner de fête. Ils n’ont appris la mort de la reine qu’après être rentrés chez eux après le déjeuner. En tant que dernières personnes à recevoir une correspondance signée de la reine, les octogénaires veulent maintenant chérir la carte.

“Cela rend la carte encore plus précieuse et poignante car nous avons été l’une des dernières personnes à recevoir sa correspondance. Nous sommes de grands partisans d’elle, elle est un grand modèle pour toute la nation et elle était admirée pour son stoïcisme. Elle était vraiment engagée », a déclaré Ray, cité par Metro.co.uk.

Tricia, qui travaillait auparavant chez Citizens Advice, s’est décrite comme une “royaliste totale” qui a eu la chance de voir la reine à quelques reprises. Enfant, elle a été transportée par avion à Londres par ses parents le soir du mariage de la reine avec le duc d’Édimbourg en 1947. À la fin des années 1990, elle a également pu voir le monarque lors d’une garden-party au palais de Buckingham au nom du Association des guides. « La reine était tout simplement charmante. Je n’ai pas pu lui parler, mais elle était adorable et rayonnante », a-t-elle déclaré.

