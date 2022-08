Un couple de personnes âgées accueille son premier enfant après 54 ans de mariage par FIV au Rajasthan

Un couple septuagénaire d’Alwar, au Rajasthan, a accueilli son premier enfant après 54 ans de mariage. Gopi Singh et Chandrawati ont eu leur premier bébé avec la technologie FIV (fécondation in vitro). Le couple de personnes âgées a entendu parler du service de fertilité FIV par un parent. Ils se sont approchés du centre, le seul disponible à Alwar, avec leurs espoirs de concevoir. La troisième tentative s’est avérée fructueuse et le couple a accueilli un petit garçon.

“Il n’y a que quelques cas d’enfants nés à cet âge à travers le pays. C’est probablement le premier cas du Rajasthan où un homme de 75 ans et une femme de 70 ans ont eu un enfant », a déclaré le Dr Pankaj Gupta à l’IANS. Les médecins s’inquiétaient de l’accouchement en raison de l’âge avancé de la mère, mais tout s’est bien passé et Chandrawati a accouché d’un bébé en bonne santé.

Le couple était ravi d’être devenus parents après tant d’années. Singh, qui est un vétéran de l’armée de la guerre du Bangladesh, était le fils unique de son père. Il a reçu une balle dans la jambe, après quoi il a pris sa retraite il y a 40 ans. Singh a exprimé son bonheur en citant que maintenant sa lignée ne cesserait pas après sa disparition.

Le Dr Gupta a mentionné que le gouvernement avait adopté une loi interdisant aux centres de FIV de divertir les clients de plus de 50 ans. Le couple âgé a eu de la chance puisqu’il s’est approché du centre avant l’entrée en vigueur de la loi.

La technologie de FIV a été une aubaine pour ceux qui ne sont pas capables de concevoir. L’ovule et le sperme sont cultivés en laboratoire sous surveillance et stimulation attentives. Lorsque l’embryon se développe, il est médicalement placé dans le ventre de la femme. L’embryon obtient alors l’environnement biologique pour devenir un bébé. Le bébé est ensuite mis au monde naturellement ou, dans certains cas, selon l’état de santé de la mère, par césarienne.

