Un couple de personnes âgées à UP se marie après 20 ans de relation à domicile

Un homme de 60 ans et une femme de 55 ans, qui vivent en couple depuis près de 20 ans, se sont mariés plus tôt cette semaine. Le fils adolescent du couple s’est senti chanceux d’assister au mariage de ses parents.

Le mariage a eu lieu dans le village de Rasulpur Ruri de Ganj Moradabad dans le district d’Unnao.

Toutes les dépenses du mariage étaient à la charge du chef du village et des villageois.

Selon les villageois, le couple de personnes âgées était régulièrement raillé pour avoir vécu ensemble sans mariage. Ils ont également été convaincus par le chef du village. Les deux ont accepté de se marier officiellement pour éviter les railleries.

Selon certaines informations, Narain Raidas, 60 ans, et Ramrati, 55 ans, vivaient ensemble depuis 2001. Comme il n’y avait personne d’autre dans leur famille, ils gagnaient tous les deux leur vie grâce à l’agriculture.

Le chef du village Ramesh Kumar, l’assistante sociale Dharmendra Bajpai et Sunil Pal ont convaincu Narain et Ramrati de se marier et d’éviter les railleries et l’humiliation pour leur fils de 13 ans, Ajay’s sake.

Ils promettent également de prendre en charge toutes les dépenses. Le chef du village et d’autres ont organisé un DJ, une alliance et un festin pour les invités. Les « baraatis », conduits par le fils du couple, arrivèrent au village, avec le marié, pour célébrer le mariage.

« Ils ont été chaleureusement accueillis par les villageois, qui ont été chargés de s’occuper des arrangements du côté de la mariée », a déclaré Ramesh, un résident local.

Plus tôt, les mariés ont visité le temple de Brahma Dev Baba dans le village pour demander des bénédictions.

