Un couple de North Okanagan se réjouit alors que son petit-fils remporte l’or au Mondial junior

Les résidents de Lumby, Pat et Bob Pointer, étaient sur le bord de leur siège en regardant Équipe Canada affronter la République tchèque lors de la finale des Championnats du monde de hockey junior à Halifax jeudi soir, le 5 janvier.

Comme de nombreux Canadiens, ils étaient impatients de voir leur pays soulever le trophée pour le deuxième tournoi mondial junior d’affilée, mais contrairement à la plupart des Canadiens, ils avaient leur peau dans le jeu : leur petit-fils, le gardien des Thunderbirds de Seattle, Thomas Milic, se tenait entre les poteaux.

Le match s’est terminé sur le fil alors que la Tchéquie a marqué deux buts en troisième période pour envoyer le match en prolongation, mais à la fin, Milic et ses coéquipiers d’Équipe Canada ont quitté l’arène avec des médailles d’or autour du cou.

Milic, de Coquitlam, a réalisé 24 arrêts sur 26 tirs dans la victoire, grâce à un but en prolongation de Dylan Guenther.

Pour Pat et Bob, voir leur petit-fils soulever le trophée de la première place a suscité « un incroyable sentiment d’exaltation », comme l’a dit Pat, un sentiment difficile à exprimer avec des mots.

Des années de dévouement envers les gardiens de but ont mené à ce moment en or.

“J’ai une photo de lui quand il avait huit ans, et il savait alors qu’il voulait être gardien de but et comme il le dit toujours, il essaiera toujours d’être le meilleur possible, et il l’a prouvé”, Pat m’a dit.

Il y a eu des moments tendus, comme lorsque la Tchéquie a égalisé le match en retard, mais cela n’a fait que rendre le gain encore plus agréable.

Martin Ryšavý (#CBJ) part seul en échappée, mais Thomas Milic (@SeattleTbirds) effectue un énorme arrêt pour préserver 🇨🇦 l’avance d’un but du Canada 🇨🇦 sur la Tchéquie. 🎥 : @TSN_Sports pic.twitter.com/umZXSj5z3K – EP Rinkside (@EPRinkside) 6 janvier 2023

Regarder le match depuis chez soi était stressant pour un couple dont le petit-fils joue un rôle pivot ; le hockey est un sport rempli de changements d’élan, et les gardiens de but subissent le poids des moments où l’adversaire marque. Le couple Lumby était à la merci de la marée du jeu et des joueurs sur la glace.

“Je devais continuer à me dire que je ne peux pas changer le résultat”, a déclaré Pat.

Pat et Bob se connectent aux Championnats du monde juniors chaque année, et ils n’allaient pas manquer un seul match d’Équipe Canada cette année.

“Nous nous assurons que notre horaire tourne autour des jeux, quoi que nous fassions”, a déclaré Pat.

Ce qui a le plus impressionné Pat dans la performance de son petit-fils, c’est la façon dont il a géré la pression.

“Si quelque chose ne va pas, il se fait écraser ou quelque chose de sacré, il ne riposte pas, il garde juste son sang-froid.”

En dehors de la patinoire, Pat a dit que Milic est un « beau jeune homme » avec un grand sens de l’humour et qu’il a toujours le sourire aux lèvres.

“C’est juste un enfant heureux, il est là où il veut être dans sa vie et vous ne pouvez pas demander plus que ça.”

Le gardien de but de 19 ans qui joue pour les Thunderbirds de la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL) n’est actuellement pas repêché, mais sa performance au Mondial junior a probablement attiré l’attention des dépisteurs de la Ligue nationale de hockey.

« Il y a différentes façons d’aller dans la LNH, et c’était son rêve, d’aller dans la LNH, donc à certains égards, c’est peut-être bien parce qu’il pourrait avoir plus de choix sur l’endroit où il peut aller », a déclaré Pat, ajoutant qu’il avait ses chances de se rendre au spectacle, comme rejoindre le camp d’entraînement du Wild du Minnesota cet été.

Brendan Shykora

