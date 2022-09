Un couple de monstres a forcé les enfants à manger sur le sol et à se frotter les dents jusqu’à ce qu’ils saignent dans une campagne d’horreur d’abus

Un mari et une femme MAUVAIS ont forcé les enfants à manger sur le sol et se sont frottés les dents jusqu’à ce qu’ils saignent dans une campagne d’horreur d’abus.

Lorna et Christopher Dennington ont torturé leurs trois victimes pendant plus de 20 ans, les abusant sans relâche si leurs règles n’étaient pas respectées.

Lorna et Christopher Dennington ont comparu devant le tribunal de la Couronne de Teesside le mardi 6 septembre.

Le couple a comparu devant le tribunal mardi après avoir admis plusieurs accusations de cruauté envers les enfants qui étaient si horribles qu’une victime a tenté de se suicider.

Lorna Dennington, 47 ans, a forcé une fille à manger par terre et lui a brandi un couteau au visage lorsqu’elle a refusé de finir son repas après avoir été malade.

La victime, qui a été ridiculisée et traitée de grosse devant ses frères et sœurs, souffre maintenant d’un trouble de l’alimentation des années plus tard et de graves problèmes de santé mentale, a-t-elle déclaré: “Il y a quelques mois, j’ai tenté de me suicider et c’était à cause de ce qu’ils m’a fait.

“Ils m’ont fait sentir que j’étais le problème. La police et les services sociaux, ils m’ont ramené vers eux quand je me suis enfui. Mon enfance s’est passée dans la peur de ce qui allait m’arriver ensuite.”

La femme de 47 ans a également humilié une fille en vérifiant s’il y avait des taches menstruelles sur ses sous-vêtements et la frappait si elle en trouvait, le tout devant les autres enfants.

Parmi les autres incidents impliquant les filles, citons les avoir tirées de leur lit par les cheveux et les avoir traînées en bas, dans un cas parce que la fille s’était fait couper les cheveux sans autorisation.

Le tribunal a également entendu parler des horribles abus subis par le garçon sous la garde de Dennington.

Quand il est rentré à la maison avec un pantalon mouillé après avoir joué dans une rivière à l’extérieur, sa mère l’a poussé dans un bain et lui a enfoncé la pomme de douche au visage, tout en criant: “Si tu veux être dans une rivière, essaie ça!”

Le garçon a eu du mal à respirer pendant cette forme de punition et a ensuite été maltraité avec une balle de baseball aux mains de Lorna.

Le couple monstre, de Bedford Street, Darlington, blesserait le garçon pour être rentré tard à la maison, notamment en lui fracassant la tête à plusieurs reprises dans un placard, en lui frappant les jambes et en menaçant de le tuer.

Dans une déclaration d’impact, la victime a déclaré: “Le temps que j’ai vécu avec Lorna et Christopher m’a profondément affecté. Si quelqu’un près de moi lève la main, je sursaute automatiquement.”

Une autre punition horrible infligée aux enfants consistait à leur faire prendre des comprimés de plaque dentaire après s’être brossé les dents et, s’il y avait des taches, ils se frottaient les gencives jusqu’à ce qu’elles saignent.

Lorna utilisait également un tampon de cuisine abrasif sur sa peau pendant l’heure du bain, a appris le tribunal.

Le procureur Michael Morley a déclaré au tribunal que Christopher Dennington avait également vidé le compte de fonds en fiducie d’un enfant d’une valeur de 58 000 £.

L’accusé avait ouvert un compte bancaire à Santander pour stocker l’argent et n’avait laissé au garçon que 1 000 £.

La victime a déclaré: “Je suis dégoûtée que l’argent que mon père m’a laissé ait disparu. Je voulais acheter une maison avec.”

Une autre victime a déclaré en voyant le couple : “Je me suis retournée et j’ai couru.

“Je tremblais dans la salle des témoins. Cela résume à quel point j’ai peur de Lorna.”

L’avocat de la défense de Christopher, John Nixon, a déclaré que M. Dennington était un adulte “vulnérable” qui “avait des difficultés à traiter les informations lorsqu’il était stressé” et avait demandé de l’aide aux services sociaux dans le passé.

Michele Turner, défendant Lorna Dennington, a déclaré que sa cliente avait souffert d’un traumatisme dans son enfance et “qu’elle avait du mal à faire face”.

Mme Turner a fait valoir que lorsque l’accusé a épousé Christopher et accueilli trois enfants, elle était “mal équipée pour une telle responsabilité” et a depuis reçu un diagnostic de trouble de la personnalité instable – “la racine de tout ce comportement”.

Le juge Jeremy Barnett a déclaré au couple: “Les enfants ont décrit un foyer où ils seraient punis, giflés et subiraient des comportements dégradants.

“Christopher Dennington a essentiellement pris du recul et l’a regardé et a permis que cela se produise.

“Christopher Dennington, vous avez puisé dans l’un des fonds en fiducie de la victime au fur et à mesure que cela vous convenait. Il estime que son argent était son passeport pour une nouvelle vie et vous lui avez pris cela.

“Mais Lorna Dennington a été la principale motrice de ce comportement impitoyable.”

Le couple maléfique a été condamné à 12 mois de prison à Teesside Crown Court le mardi 6 septembre.