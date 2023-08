Un couple de Millionaire Hoarders est resté bouche bée après avoir découvert que la vieille peinture pouvait valoir sept chiffres

UN COUPLE sur Millionaire Hoarders a été stupéfait après avoir découvert qu’un vieux tableau pouvait valoir sept chiffres.

Simon Houison Craufurd et sa femme Adity vivent au château de Craufurdland près de Kilmarnock dans l’Ayrshire.

Canal 4

Ronnie a découvert ce qu’il croyait être une peinture extrêmement précieuse au château de Craufurdland[/caption] Canal 4

Simon et Adity ont été stupéfaits d’apprendre la valeur potentielle de la peinture[/caption]

S’exprimant sur Millionaire Hoarders Simon, le 28e laird du château, a révélé que le maintien coûte 100 000 £ par an.

Mais une découverte par Ronnie Archer-Morgan, spécialiste des antiquités et vedette d’Antiques Roadshow, pourrait être la réponse à tous leurs problèmes.

Ronnie a trouvé un tableau dans la propriété qu’il croyait être du peintre paysagiste du XIXe siècle John Constable, bien qu’il ait été précédemment déclaré faux.

Il a emmené l’œuvre d’art pour qu’elle soit examinée par un expert du gendarme et, alors qu’elle était encore en cours d’analyse médico-légale à la fin du premier épisode vendredi soir, Ronnie avait de bonnes nouvelles pour le couple.

Il leur a dit: « Le commissaire-priseur suggérerait, s’il s’avère être un gendarme, qu’il pourrait avoir une valeur de 800 000 £ à 1,2 million de livres sterling. »

Adity a déclaré: « Cela changerait la vie de l’entreprise, de la maison, de tout. »

Ronnie a ajouté : « C’est un grand « si », mais j’ai beaucoup confiance en cela et la prochaine partie de ce voyage nécessitera beaucoup de confiance, soutenue par un peu d’argent.

« Et cela pourrait prendre six mois, voire un an. »

Malgré la possibilité que le tableau puisse encore s’avérer être un faux, le couple a convenu qu’il serait « vraiment idiot » d’arrêter l’enquête.