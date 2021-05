Alors que la deuxième vague du COVID-19 a été difficile pour l’Inde, nous avons également vu des gens se rassembler pour aider. Beaucoup ont fait tout leur possible pour aider les personnes ayant besoin d’installations médicales ou autres sans se connaître réellement. Dans un autre effort de ce type, un couple de médecins à Mumbai a été en mission pour collecter des médicaments pour les patients COVID-19. Le couple récupère les médicaments restants des patients guéris du COVID-19 et les fournit aux patients nécessiteux.

Selon l’agence de presse ANI, Le Dr Marcus Ranney et son épouse, le Dr Raina, ont lancé «Meds For More», une initiative citoyenne visant à collecter les médicaments inutilisés des patients guéris du COVID-19.

L’initiative a reçu une réponse écrasante de la population et le couple de médecins a jusqu’à présent collecté plus de 20 kg de médicaments inutilisés en seulement 10 jours. Le couple, avec l’aide de quelques ONG, fera don de ces médicaments aux centres de soins de santé primaires des districts ruraux du pays.

Outre divers types de médicaments inutilisés tels que les antibiotiques, le Fabiflu, le soulagement de la douleur, les stéroïdes, les inhalateurs, les vitamines, les antiacides, l’équipe collecte également du matériel médical de base comme des oxymètres et des thermomètres.

Parlant de l’idée derrière cette noble initiative, le Dr Raina dit qu’ils ont eu cette idée après qu’un des membres de la famille de leur personnel ait été infecté par le virus COVID. Le couple a vu cela et s’est rendu compte que la bataille contre le COVID pour les personnes défavorisées est beaucoup plus difficile car certains de ces médicaments peuvent être très coûteux. Le duo a ensuite décidé d’aider son membre du personnel à récupérer les médicaments inutilisés de leurs patients connus sous COVID-19.

Plus tard, le couple et 8 autres personnes de leur bâtiment voisin ont formé une équipe pour cette mission de collecte des médicaments.

L’équipe dispose désormais d’un réseau de plus de 100 bâtiments et de nombreux bénévoles qui participent à cette campagne. À l’époque de cette pandémie mortelle, des histoires et des efforts comme celui-ci nous inspirent et nous donnent l’espoir que nous serons bientôt au-dessus de ce gâchis.

