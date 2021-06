Un couple de médecins à Telangana’s Peddapally traite les patients de Covid-19 pour Rs 10, donne l’exemple en situation de crise

Un couple de médecins offre des services de santé idéaux aux personnes confrontées à l’épreuve du coronavirus dans la deuxième vague de la pandémie. Alors que l’infection mortelle a dévasté le monde entier et que les gens luttent toujours pour la combattre, ce couple de Peddapally donne l’exemple. Ils servent les patients de Covid-19 pour presque aucun frais car ils ne perçoivent qu’un maigre Rs 10 en échange de leurs services.

Les habitants de la ville de Peddapally, qui ont été testés positifs pour le coronavirus, ont été très reconnaissants de recevoir un traitement gratuit. Alors que certains hôpitaux privés et d’entreprise facturent des frais élevés pendant la pandémie en cours, ce couple de médecins reçoit à juste titre une appréciation. Malgré le service aux pauvres et aux nécessiteux, le duo de médecins est déterminé à continuer ses services en facturant le strict minimum. Pour augmenter leur portée dans la crise corona en cours, le couple a réduit ses frais de Rs 300 à seulement Rs 10 pour servir les habitants de la ville.

Cela a donné un répit majeur aux gens en plus d’une grande confiance dans la guérison et le bien-être. Le Dr Raju et son épouse Pavani sont impliqués dans le service du public car ils peuvent rendre quelque chose à la société. Le Dr Raju est un médecin orthopédiste tandis que Pavani est un médecin généraliste.

Quant aux cas des patients qui sont admis dans leur hôpital, le couple de médecins perçoit des honoraires très minimes pour le traitement de leurs affections également.

Cependant, le couple de médecins a donné l’exemple en servant les pauvres presque gratuitement. Lorsqu’on leur a demandé, ils sont ravis de servir les gens pour moins. Les habitants de la ville peuvent bénéficier d’un traitement approprié, dissiper leurs doutes et accéder aux services de santé de cet hôpital en toute confiance. Le duo de médecins dit se sentir fier de servir les patients, à la fois positifs au Covid-19 et autres.

