Un couple de mangeurs de vitesse en Floride bat un record

Un couple de Floride, Miki Sudo et Nicholas Wehry, qui sont tous deux des mangeurs compétitifs, ont décroché 18 francs savoureux le 22 octobre de cette année. Le duo de la ville de Tampa, aux États-Unis, également connu sous le nom de “Hungry Couple”, a battu le record du monde Guinness des “hot dogs et burritos rapides”.

Alors que Miki a battu le précédent record de trois hot-dogs et avalé six weiners en une minute, son mari a englouti 12 hot-dogs, dépassant le précédent record de 9 en trois minutes. Miki a prouvé sa vitesse inégalée en abattant un burrito entier en 31,41 secondes. Elle a battu le précédent record de 0,88 seconde.

Les athlètes gustatifs sont des vétérans de la compétition qui se sont rencontrés à cause de leur amour pour le sport. Leur histoire d’amour a commencé en 2018 dans une salle de sport d’hôtel avant de participer au concours Nathan’s Hot Dog Eating. Miki a déclaré à l’organisation de tenue des registres: “Nous nous sommes en fait rencontrés au gymnase le matin du plus grand concours de restauration de notre circuit.” Maintenant, le couple est marié et a également un enfant ensemble.

Dans la catégorie féminine du Nathan’s Hot Dog Eating Contest, depuis 2014, Miki a remporté le concours pendant sept années consécutives. Lorsqu’on lui a demandé comment le couple destructeur de hot-dogs pouvait manger autant de nourriture à la fois, Nicholas a répondu en disant: “Nous avons deux styles complètement différents.” Après avoir admis que manger de manière compétitive est différent de manger pour le Guinness World Record, Nicholas a ajouté : « Mangez le hot-dog, pendant que je fais ça, pliez ça [the bun] en deux, trempez-le et rappelez-vous… le petit pain est une boisson. Le pain n’est pas de la nourriture, c’est une boisson pour chasser votre hot-dog.

Nicholas a participé à plusieurs concours et a admis que le plus difficile pour lui était de dévorer une pizza de 12 pouces.

Mots-clés : Nicholas Wehry, Miki Sudo, Floride, Guinness World Record, Burrito, Hotdog

Source : https://www.guinnessworldrecords.com/news/2022/11/love-at-first-bite-speed-eating-couple-devours-three-new-record-titles-726558

https://www.upi.com/Odd_News/2022/11/23/Guinness-World-Records-fastest-eating-burrito-hot-dogs/5991669231095/

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici