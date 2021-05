Un couple de Madurai se marie en vol pour éviter les restrictions de Covid-19 et invite 161 invités

La pandémie de Covid-19 a freiné les noces, beaucoup reportant ou annulant leurs projets de mariage en raison des règles de couvre-feu et des restrictions en place dans plusieurs États indiens au milieu de la deuxième vague. Mais certains trouvent un moyen de contourner les règles du couvre-feu et parviennent à se marier lors de cérémonies inhabituelles malgré la pandémie. Par exemple, un couple de Madurai, Tamil Nadu, s’est marié dans les airs pour contourner le plafond de 50 personnes lors des rassemblements au milieu des nouvelles restrictions de Covid-19 dans l’État. Le couple, Rakesh et Dakshina, a décidé de louer un vol affrété entier pendant deux heures et a invité 161 invités afin qu’ils puissent se marier en pleine présence de tous leurs amis et de leur famille.

Un Boeing 737 de SpiceJet a été affrété par un agent de voyages à Madurai le 23 mai 2021 pour un groupe de passagers pour un tour de joie après leur mariage. Le client a été clairement informé des directives de Covid à suivre et s’est vu refuser l’autorisation pour toute activité à effectuer à bord. L’approbation de ce vol a été considérée comme un tour de joie pour le groupe de mariage.

L’agent et les passagers invités ont été informés en détail, tant par écrit que verbalement, de la distance sociale et des normes de sécurité à suivre conformément aux directives de Covid à l’aéroport et à bord de l’avion tout au long du voyage.

Le groupe a été informé à plusieurs reprises des normes de sécurité à suivre par le personnel de cabine et a été invité à suivre les protocoles établis par la DGCA, y compris les restrictions sur la photographie et la vidéographie.

«Un vol affrété SpiceJet a été réservé hier au départ de Madurai. Les responsables de l’Autorité aéroportuaire ne sont pas au courant de la cérémonie de mariage en plein vol « , a déclaré à ANI le directeur de l’aéroport de Madurai, S Senthil Velavan. En présence des invités, le couple s’est marié exactement au moment où l’avion survolait le temple de Meenakshi Amman à Madurai.

La fête de mariage a volé de Madurai à Bengaluru et est retournée à Madurai après la conclusion des noces lors du premier voyage. Les photos et vidéos de l’incident sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Dans les visuels de l’avion, le couple peut être vu entouré d’invités, qui ont tous violé les protocoles Covid-19. Aucune distanciation sociale n’a été suivie dans le soi-disant mariage indien du « gros gras » malgré la deuxième vague de la pandémie de coronavirus.

Malgré des demandes et des rappels répétés, les passagers n’ont pas suivi les directives de Covid et la compagnie aérienne prend les mesures appropriées conformément aux règles.

Pendant ce temps, le Tamil Nadu est actuellement verrouillé jusqu’au 31 mai, pas moins de 35 483 personnes ont été testées positives pour Covid-19.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici